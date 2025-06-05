У метро Києва не працює безконтактна оплата проїзду

У київському метро недоступна оплата карткою
У Києві в метрополітені у четвер, 5 червня, тимчасово не працює безконтактна оплата проїзду на турнікетах. Це сталося через технічний збій в Ощадбанку.
Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.
Збій в оплаті проїзду в метро
"Через технічний збій в Ощадбанку тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро", — йдеться у повідомленні.
У КМДА уточнили, що фахівці банку працюють над усуненням проблеми, а наразі сплатити за проїзд у метро можна:
- транспортною картою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
- паперовим qr-квитком.
Міська влада проінформує додатково пасажирів після відновлення можливості оплати безконтактного проїзду банківською карткою.
Нагадаємо, нещодавно в українців виникла проблема із розрахуванням за проїзд у столичному метро карткою ПриватБанку.
Також стало відомо, що у київському метрополітені по-новому розміщуватимуть рекламні плакати.
Читайте Новини.LIVE!