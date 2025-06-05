У метро Києва не працює безконтактна оплата проїзду

Турнікети на вході в метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві в метрополітені у четвер, 5 червня, тимчасово не працює безконтактна оплата проїзду на турнікетах. Це сталося через технічний збій в Ощадбанку.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.

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Збій в оплаті проїзду в метро

"Через технічний збій в Ощадбанку тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро", — йдеться у повідомленні.

У КМДА уточнили, що фахівці банку працюють над усуненням проблеми, а наразі сплатити за проїзд у метро можна:

транспортною картою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;

паперовим qr-квитком.

Міська влада проінформує додатково пасажирів після відновлення можливості оплати безконтактного проїзду банківською карткою.

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, нещодавно в українців виникла проблема із розрахуванням за проїзд у столичному метро карткою ПриватБанку.

Також стало відомо, що у київському метрополітені по-новому розміщуватимуть рекламні плакати.