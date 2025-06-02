Київський метрополітен оголосив тендер на одяг для працівників

Машиніст метро. Ілюстративне фото: facebook.com/kyivmetro

"Київський метрополітен" вирішив закупити одяг для своїх працівників, зокрема, виробничий спецодяг, офіційну робочу форму та навіть халати. Столична підземка зробила замовлення на чоловічий та жіночий крій.

Відповідний тендер з'явився на сайті закупівель Prozorro 28 травня 2025 року.

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Метро в Києві оголосило тендер

Згідно з оприлюдненою інформацією, підприємство потребує 3081 найменування одягу для працівників різних професій метрополітену: 460 комплектів чоловічих робочих костюмів, 350 — таких жіночих комплектів. Також потрібно близько 300 наборів курток та штанів для обох статей та понад 560 комплектів робочих чоловічих костюмів — ймовірно, йдеться про офіційну форму машиністів.

Водночас метрополітен заявив про потребу в чоловічих та жіночих халатах, адже в київському метро є кімнати для відпочинку персоналу, зокрема машиністів, які мають рано розпочинати зміну.

Наразі підприємство чекає пропозиції, подати які можна до 6 червня 2025 року, опісля ж — 9 червня — відбудеться аукціон. Очікувана вартість одягу становить 4,38 мільйона гривень.

Нагадаємо, що київська підземка також закуповує меблі на суму 1,39 мільйона гривень. Відповідний тендер оприлюднено на Prozorro. Також нещодавно метро оголосило два тендери на покупку люстр та кабелів, що розцінюють у 6,5 мільйона гривень.

Додамо, що в метро Києва тепер по-новому будуть показувати рекламу, адже підземка давно потребує сучасного регулювання комерційних рішень.