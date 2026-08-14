У київському метро тестують зони для пасажирів під час тривог

Люди в київському метро під час повітряної тривоги. Фото: УНІАН

Штін Уляна Редактор стрічки новин

На станції київського метро "Сирець" почали тестувати новий формат організації простору для пасажирів, які під час повітряних тривог використовують підземку як укриття. На платформі встановили спеціальні навігаційні наліпки, які позначають рекомендовані місця для різних категорій пасажирів.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Які зони з'явилися на станції

Зонування передбачає окремі рекомендовані ділянки для людей із різними потребами. Зокрема, на платформі визначили місця для:

людей із дітьми;

пасажирів із домашніми тваринами;

маломобільних людей;

пасажирів, яким необхідно сидіти.

Таким чином, під час тривалого перебування на станції пасажири зможуть орієнтуватися на відповідні позначки та обирати місце, яке більше відповідає їхнім потребам.

Чому в метро вирішили запровадити зонування

У Києві станції метро регулярно використовують не лише як транспортні об'єкти, а і як укриття під час повітряних тривог. Особливо це актуально під час тривалих атак, коли люди можуть перебувати під землею протягом кількох годин.

На платформах одночасно збирається велика кількість людей: серед них є батьки з маленькими дітьми, пасажири з тваринами, люди похилого віку та маломобільні громадяни. Для кожної з цих категорій можуть бути потрібні різні умови перебування.

У КМДА зазначають, що новий формат має допомогти зробити перебування людей у метро більш комфортним і впорядкованим, а також зменшити кількість непорозумінь між пасажирами.

Чи зобов'язані пасажири дотримуватися зон

Поки що зонування має виключно рекомендаційний характер. Це означає, що пасажирів не змушуватимуть залишати одне місце та переходити до іншої визначеної зони.

Працівники метрополітену також не переміщуватимуть людей між ділянками платформи. Передбачається, що пасажири самостійно враховуватимуть потреби одне одного та за можливості користуватимуться рекомендованими місцями.

Тобто нові позначки не встановлюють жорстких правил поведінки, а виконують передусім навігаційну та інформаційну функцію.

Проєкт поки що тестують

"Сирець" став першою станцією, де вирішили випробувати такий підхід. За результатами пілотного проєкту столична влада оцінить, наскільки зонування є зручним та ефективним під час перебування людей на станції як в укритті.

Якщо формат покаже позитивні результати, аналогічні рішення можуть підготувати й для інших станцій київського метро.

Таким чином, у столичному метро намагаються адаптувати простір до ситуації, коли підземні станції протягом тривалого часу виконують функцію укриттів. Рекомендоване зонування має допомогти пасажирам краще орієнтуватися на платформі та враховувати потреби людей, які потребують додаткового комфорту або допомоги.

Навігаційні наліпки в київському метро. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Станція метро "Сирець" з навігаційними позначками. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

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