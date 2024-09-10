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У Київводоканалі пояснили попередню заяву про припинення водопостачання у столиці

10 вересня 2024 19:15
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Київводоканалі пояснили попередню заяву про припинення водопостачання у столиці
Люди набирають воду. Фото: Новини.LIVE
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Київводоканалі відреагували на суспільний запит щодо якості води в столиці і запевнили, що ситуація контрольована. Також повідомляється, що вода, яка подається у будинки містян, відповідає всім нормам і загрози не представляє.

Про це йдеться в офіційній заяві Київводоканалу у вівторок, 10 вересня.

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"У зв'язку з широким розповсюдженням некоректної інформації та на запит суспільства Київводоканал надає роз'яснення щодо погіршення якості води в Десні та того, як це може вплинути на водопостачання Києва", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що ситуація з водою є контрольованою. Якість води, яка подається у домівки киян, відповідає усім встановленим нормам, жодної загрози для споживачів немає.

Також у Київводоканалі запевнили, що компанія готова до можливих викликів і завчасно вживає усіх необхідних заходів, щоб кияни продовжували отримувати якісне водопостачання.

"Лабораторія Київводоканалу регулярно відбирає проби води на водозаборі Деснянської водопровідної станції. Крім того, наші фахівці виїжджають для відбору проб у контрольних точках у селах Пухівка та Липки в Чернігівській області, щоб оперативно відстежувати ситуацію", — запевнили у компанії.

У випадку погіршення показників якості води у Десні, буде впроваджено технологія посиленого очищення з використанням пилоподібного активованого вугілля. Ця технологія ефективно усуває органічні забруднення та неприємні запахи. Вона не лише допомагає в поточній ситуації, але й може бути застосована у майбутніх надзвичайних випадках.

Окрім того, у місці водозабору встановлено додаткове бонове огородження. Воно запобігає потраплянню бруду та сміття, що перебувають на поверхні води, тим самим підвищуючи ефективність захисту від забруднень.

Також на підприємстві створена робоча група з питань реагування на ситуації, що можуть становити загрозу погіршення якості води Дніпровської водопровідної станції у разі забруднення річки Десна.

"Фахівці передбачатимуть можливі виклики, пророблятимуть усі сценарії розвитку подій та готуватимуться до них", — говориться у повідомленні.

Раніше у Київводоканалі заявили, що внаслідок забруднення річки Десна Київ може залишитися без водопостачання. Тому у столиці на цей випадок запланували перехід на альтернативні джерела водопостачання.

Київводоканал
Заява Київводоканалу. Фото: скриншот

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