В Киевводоканале объяснили предварительное заявление о прекращении водоснабжения в столице

Люди набирают воду. Фото: Новини.LIVE

В Киевводоканале отреагировали на общественный запрос по качеству воды в столице и заверили, что ситуация контролируемая. Также сообщается, что подаваемая в дома горожан вода отвечает всем нормам и угрозы не представляет.

Об этом говорится в официальном заявлении Киевводоканала во вторник, 10 сентября.

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Качество воды в столице

"В связи с широким распространением некорректной информации и по запросу общества Киевводоканал дает разъяснения по поводу ухудшения качества воды в Десне и того, как это может повлиять на водоснабжение Киева", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что ситуация с водой является контролируемой. Качество воды, подаваемой в дома киевлян, отвечает всем установленным нормам, никакой угрозы для потребителей нет.

Также в Киевводоканале заверили, что компания готова к возможным вызовам и заблаговременно принимает все необходимые меры, чтобы киевляне продолжали получать качественное водоснабжение.

"Лаборатория Киевводоканала регулярно отбирает пробы воды на водозаборе Деснянской водопроводной станции. Кроме того, наши специалисты выезжают для отбора проб в контрольных точках в селах Пуховка и Липки в Черниговской области, чтобы оперативно отслеживать ситуацию", — заверили в компании.

В случае ухудшения показателей качества воды в Десне будет внедрена технология усиленной очистки с использованием пылевидного активированного угля. Эта технология эффективно устраняет органические загрязнения и неприятные запахи. Она не только помогает в текущей ситуации, но и применима в будущих чрезвычайных случаях.

Кроме того, в месте водозабора установлено дополнительное боновое ограждение. Оно предотвращает попадание грязи и мусора на поверхности воды, тем самым повышая эффективность защиты от загрязнений.

Также на предприятии создана рабочая группа по реагированию на ситуации, которые могут представлять угрозу ухудшения качества воды Днепровской водопроводной станции в случае загрязнения реки Десна.

"Специалисты будут предусматривать возможные вызовы, проделывать все сценарии развития событий и будут готовиться к ним", — говорится в сообщении.

Ранее в Киевводоканале заявили, что в результате загрязнения реки Десна Киев может остаться без водоснабжения. Поэтому в столице на этот случай запланирован переход на альтернативные источники водоснабжения.