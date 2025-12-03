Відео
Головна Київ Річниця відкриття Північного мосту — чим він особливий

Річниця відкриття Північного мосту — чим він особливий

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 08:00
Річниця відкриття Північного мосту — чим він особливий
Північний міст. Фото: Вікіпедія

3 грудня 1976 року у Києві відкрили масштабну інженерну споруду — Північний міст. Раніше він мав назву Московський.

Що відомо про інноваційну споруду — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Північний міст у Києві

Об’єкт став однією з найамбітніших транспортних розробок свого часу. Над проєктом працювала команда відомих інженерів Григорія Фукса, Бориса Гребеня, Євгена Левинського та Бориса Романенка. Архітектор Анатолій Добровольський розробив проєкт безоплатно, зробивши вагомий внесок у створення майбутньої транспортної артерії столиці.

Річниця відкриття Північного мосту — чим він особливий - фото 1
Колектив проектувальників Північного мосту з головним інженером Георгієм Фуксом (третій праворуч). Фото: kyivpastfuture.com.ua

Північний міст був задуманий як елемент розгалуженої інфраструктурної системи, що з’єднує правий і лівий береги Києва. Комплекс протяжністю понад 9 кілометрів включає міст через Дніпро, дороги через Десенку та Труханів острів, а також під’їзди до бази відпочинку "Дніпрові хвилі". Споруда стала ключовою транспортною ланкою для мешканців Райдужного масиву, Троєщини та Воскресенки.

У чому особливість Північного мосту

Особливістю конструкції є вантова система — одна з перших у Східній Європі. Міст підтримує А-подібний пілон висотою 119 метрів, до якого кріпляться сталеві канати загальною довжиною 54,6 кілометра. У верхній частині пілону розташовані монтажні шахти, технічні тунелі та оглядові балкони. На його фасаді встановлено герб Києва.

У різні роки на мосту запроваджували транспортні зміни. У 1983 році відкрили перший тролейбусний маршрут між станцією метро "Почайна" та Воскресенкою, пізніше — сполучення з Троєщиною. У 2005 році на мосту протестували реверсивну смугу руху з метою зменшення заторів, але через зростання аварійності система була переглянута.

Річниця відкриття Північного мосту — чим він особливий - фото 2
Будівництво північного мосту. Фото: kyivpastfuture.com.ua

Зміна назви

У 2015 році розпочалося активне обговорення нової назви мосту в межах процесів декомунізації.

Річниця відкриття Північного мосту — чим він особливий - фото 3
Міст із назвою "Московський". Фото: УНІАН

Серед запропонованих варіантів фігурували "Троєщинський міст" та "міст імені Степана Бандери". Остаточне рішення ухвалили 22 лютого 2018 року — споруда отримала сучасну назву "Північний міст".

Інженерний об’єкт також увійшов у філателію: 29 січня 2000 року "Укрпошта" випустила марку із його зображенням, автором якої став художник Михайло Лашкевич. Сьогодні Північний міст залишається важливою частиною транспортної системи столиці та архітектурною домінантою, що продовжує виконувати свою функцію понад пів століття після відкриття.

Нагадаємо, що у Києві під час оголошення повітряної тривоги змінюватиметься організація руху через Південний міст. Автомобілям та громадському транспорту тимчасово обмежать проїзд із правого на лівий берег.

А також у столиці відкрили рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом поблизу метро "Дарниця". Ремонт тривав із грудня 2024 року. 

Київ міст Україна будівництво столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
