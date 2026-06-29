У КМДА колишній посадовець заробив на безкоштовних авто з Німеччини

Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Києві викрили масштабну схему розтрати бюджетних коштів, організовану колишнім директором одного з Департаментів КМДА. Посадовець буквально змушував комунальні підприємства оплачувати доставку німецької гуманітарної спецтехніки та автомобілів, які і так були оплачені і на той момент уже перебували у столиці, внаслідок чого з міського бюджету безпідставно пішло 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Колишній чиновник КМДА вимагав гроші за благодійні автівки

За версією слідства, посадовець маніпулював процесом передачі спецтехніки та автомобілів, які іноземні партнери безкоштовно надавали Києву для забезпечення життєдіяльності міста протягом 2023–2025 років.

Як встановили прокурори Печерської окружної прокуратури Києва разом зі слідчими, експосадовець штучно створив умови, за яких підпорядковані йому керівники семи комунальних підприємств були змушені підписувати фіктивні угоди.

Директор департаменту висунув вимогу, що комунальники отримають автомобілі Volkswagen Transporter, навантажувачі Bobcat Loader, трактори Deere, Kubota та іншу спецтехніку у володіння і користування лише після того, як сплатять послуги з їхньої доставки з Німеччини. Грошові перекази за перевезення за його вказівкою спрямовували на банківські рахунки конкретного ФОП.

Насправді міжнародні донори самостійно та повністю профінансували логістику і транспортування всього автопарку до Києва. Слідчі довели, що на момент підписання договорів із приватним перевізником і перерахування коштів усі 29 машин уже перебували у Києві на території відповідних підприємств.

Через дії ексчиновника міська казна зазнала збитків на загальну суму 2 мільйони гривень, які були безпідставно сплачені за ненадані послуги. Наразі колишньому керівникові підрозділу КМДА офіційно вручено повідомлення про підозру у розтраті майна за процесуального керівництва міської прокуратури.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що нещодавно у Київській області було зафіксовано чергові випадки розкрадання коштів та зловживання службовим становищем серед посадовців, відповідальних за благоустрій. Раніше правоохоронці викрили мера одного з міст Київщини, який організував схему розкрадання понад 1,3 млн гривень під час проведення робіт з озеленення.

Водночас до відповідальності притягують і керівництво КО "Київзеленбуд": заступника гендиректора підозрюють у недекларуванні активів на суму понад 9,6 млн гривень, які він приховав від антикорупційних органів.