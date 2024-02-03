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Депутат назвав два прізвища — хто винен у тому, що в Києві закрили метро

3 лютого 2024 06:57
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ремонт метро у Києві - хто винен в аварії
Станція метро "Деміївська". Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Столичне метро почали готувати до ремонту після того, як у грудні 2023 року шість станцій закрили через підтоплення. Наразі правоохоронці відкрили провадження і винних у підтопленні тунелю не називали. Однак депутати Київради вже назвали прізвища тих, хто має нести відповідальність. 

Хто винен у жахливому стані метро, ексклюзивно для Новини.LIVE сказав депутат Київради Андрій Вітренко, який входить до контрольної комісії щодо "аварії" на синій гілці. 

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Закриття метро у Києві

"Риба гниє з голови. Є керівництво департаменту транспорту, воно покриває свого підлеглого пана Брагінського (керівник КП "Київський метрополітен" — Ред.). Пан Брагінський покриває підлеглих своїх. Але саме в їхніх функціональних обов'язках забезпечення ефективної роботи транспортної інфраструктури столиці. Руслан Кандибор відповідає за всю інфраструктуру, і це його пряма відповідальність. Першим має нести відповідальність він", — сказав Вітренко. 

Депутат вважає, що не треба перекладати відповідальність на найменшу посадову особу. Наприклад, на ту людину, яка щодня виконує свою роботу на об'єкті. Але організація і контроль — це елементи менеджменту, і треба карати тих, хто з цим не справився. 

Комісія по метро
Комісія від Київради, яка оглядала метро. Фото: Новини.LIVE

Також Вітренко додав, що проблема метро виникла не у грудні 2023 року, а тривала протягом 5-10 років, але посадовці нічого для цього не робили. Він додав, що журнал, в якому щодня відмічається стан столичного метро, у жахливому стані. 

"Це сором. Я не хочу розповідати всі таємниці, але коли покажуть всі документи, то люди будуть дуже здивовані. У ХХІ столітті такий важливий журнал, де фіксують вихід експертів на стратегічний об'єкт, має такий вигляд, як у першокласника зошит", — додав Вітренко. 

Метро
Тунель Київського метрополітену. Фото: Новини.LIVE

Як ми писали раніше, комісія, яку призначили для того, аби з'ясувати, що стало причиною аварії в київському метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", зробила попередні висновки.

Новини.LIVE разом із членами комісії спускалися в підземелля, аби оглянули все всередині та вийшли на майданчик ззовні.


Нагадаємо, у тунелі метро Києва, між станціями метро "Либідська" та "Деміївська", продовжуються ремонтні роботи. Наразі там зафіксовано одну аварію. Новини.LIVE подивилися, як відбуваються ремонтні роботи.

Київ
ремонт
метро
транспорт
КМДА
місцеві депутати

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