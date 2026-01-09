У КМВА відповіли, чи погоджували рекомендації Кличка їхати з Києва

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) заявили, що жодних рішень про евакуацію з Києва не ухвалювали. А рекомендації щодо виїзду з міста не погоджувалися та не розглядалися Радою оборони.

Про це заявила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі "Київського часу" у п'ятницю, 9 січня.

Речниця наголосила, що рекомендації мера Віталія Кличка щодо виїзду з міста не були погоджені з КМВА і не розглядалися Радою оборони. За її словами, жодних рішень про евакуацію населення не приймали.

Представниця КМВА повідомила, що теплопостачання у столиці поступово відновлюється: у більшості будинків тепло почне повертатися вже цієї ночі, в інших районах — протягом вихідних.

Катерина Поп зауважила, що водопостачання також відновлюють, однак на верхніх поверхах можливі затримки через відсутність електроенергії для роботи насосів.

Речниця уточнила, що без світла залишалися 417 тисяч споживачів, а не 470 тисяч, як повідомлялося раніше. Після відновлення тепла навантаження на електромережі зменшиться, і місто поступово повернеться до звичного режиму.

Нагадаємо, що раніше міський голова столиці Кличко закликав містян виїхати з Києва на тлі наслідків масованого удару РФ.

Своєю чергою, президент Зеленський розповів про перебіг відновлювальних робіт після російського обстрілу 9 січня.