Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У КМВА ухвалили рішення по встановленню мобільних укриттів

У КМВА ухвалили рішення по встановленню мобільних укриттів

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 21:18
У Києві готуються встановлювати мобільні укриття - Тимур Ткаченко
Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко провів нараду з керівниками департаментів КМДА, головами столичних РДА та представниками ДСНС. Основна тема зустрічі — поява у столиці мобільних укриттів, які мають захищати мешканців від російських атак.

Про це Ткаченко написав у Telegram.

Реклама
Читайте також:
У КМВА ухвалили рішення по встановленню мобільних укриттів - фото 1
Пост Ткаченка. Фото: скриншот

У Києві готуються встановлювати мобільні укриття

Ткаченко наголосив, що кияни не повинні страждати через бюрократичні перепони чи формальні процедури. За його словами, сьогодні є реальна потреба у швидкому встановленні захисних споруд, і чиновники не мають права прикриватися паперами, щоб відкладати рішення.

Керівникам районів доручено терміново оновити списки місць, де найбільше потрібні мобільні укриття. Пріоритет надаватиметься локаціям із великим скупченням людей та територіям, де бракує інших варіантів укриття.

У КМВА ухвалили рішення по встановленню мобільних укриттів - фото 2
Нарада КМВА та чиновників. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Департаменти отримали завдання підрахувати вартість обслуговування майбутніх споруд, аби місто могло визначити необхідний бюджет на їх закупівлю та утримання. ДСНС, своєю чергою, надасть інформацію про потенційних виробників, з якими можна вести перемовини.

У КМВА ухвалили рішення по встановленню мобільних укриттів - фото 3
Нарада КМВА та чиновників. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

За результатами роботи планується внести зміни до цільової програми та бюджету міста. Останнє слово у цьому питанні залишиться за депутатським корпусом Київради, який має затвердити фінансування та ухвалити необхідні рішення.

Нагадаємо, що колишній посадовець Шевченківської районної державної адміністрації у Києві переплатив понад 1,8 млн гривень за ремонт шкільних укриттів. Проти чиновника скерували обвинувальний акт до суду.

Крім того, у Києві досі зберігається критична нестача захисних споруд, і в окремих районах укриття покривають лише частину населення. Кошти на їх облаштування розподіляються кулуарно, без цілісної стратегії, стверджує голова КМВА Тимур Ткаченко.

Київ укриття столиця Тимур Ткаченко КМВА
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації