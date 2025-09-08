У Києві готуються встановлювати мобільні укриття - Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко провів нараду з керівниками департаментів КМДА, головами столичних РДА та представниками ДСНС. Основна тема зустрічі — поява у столиці мобільних укриттів, які мають захищати мешканців від російських атак.

Про це Ткаченко написав у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Ткаченка. Фото: скриншот

У Києві готуються встановлювати мобільні укриття

Ткаченко наголосив, що кияни не повинні страждати через бюрократичні перепони чи формальні процедури. За його словами, сьогодні є реальна потреба у швидкому встановленні захисних споруд, і чиновники не мають права прикриватися паперами, щоб відкладати рішення.

Керівникам районів доручено терміново оновити списки місць, де найбільше потрібні мобільні укриття. Пріоритет надаватиметься локаціям із великим скупченням людей та територіям, де бракує інших варіантів укриття.

Нарада КМВА та чиновників. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Департаменти отримали завдання підрахувати вартість обслуговування майбутніх споруд, аби місто могло визначити необхідний бюджет на їх закупівлю та утримання. ДСНС, своєю чергою, надасть інформацію про потенційних виробників, з якими можна вести перемовини.

Нарада КМВА та чиновників. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

За результатами роботи планується внести зміни до цільової програми та бюджету міста. Останнє слово у цьому питанні залишиться за депутатським корпусом Київради, який має затвердити фінансування та ухвалити необхідні рішення.

Нагадаємо, що колишній посадовець Шевченківської районної державної адміністрації у Києві переплатив понад 1,8 млн гривень за ремонт шкільних укриттів. Проти чиновника скерували обвинувальний акт до суду.

Крім того, у Києві досі зберігається критична нестача захисних споруд, і в окремих районах укриття покривають лише частину населення. Кошти на їх облаштування розподіляються кулуарно, без цілісної стратегії, стверджує голова КМВА Тимур Ткаченко.