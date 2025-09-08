В Киеве готовятся устанавливать мобильные укрытия - Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко провел совещание с руководителями департаментов КГГА, председателями столичных РГА и представителями ГСЧС. Основная тема встречи — появление в столице мобильных укрытий, которые должны защищать жителей от российских атак.

Об этом Ткаченко написал в Telegram.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

В Киеве готовятся устанавливать мобильные укрытия

Ткаченко подчеркнул, что киевляне не должны страдать из-за бюрократических преград или формальных процедур. По его словам, сегодня есть реальная потребность в быстром установлении защитных сооружений, и чиновники не имеют права прикрываться бумагами, чтобы откладывать решение.

Руководителям районов поручено срочно обновить списки мест, где больше всего нужны мобильные укрытия. Приоритет будет предоставляться локациям с большим скоплением людей и территориям, где не хватает других вариантов укрытия.

Совещание КГГА и чиновников. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

Департаменты получили задание подсчитать стоимость обслуживания будущих сооружений, чтобы город мог определить необходимый бюджет на их закупку и содержание. ГСЧС, в свою очередь, предоставит информацию о потенциальных производителях, с которыми можно вести переговоры.

Совещание КГВА и чиновников. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

По результатам работы планируется внести изменения в целевую программу и бюджет города. Последнее слово в этом вопросе останется за депутатским корпусом Киевсовета, который должен утвердить финансирование и принять необходимые решения.

Напомним, что бывший чиновник Шевченковской районной государственной администрации в Киеве переплатил более 1,8 млн гривен за ремонт школьных укрытий. Против чиновника направили обвинительный акт в суд.

Кроме того, в Киеве до сих пор сохраняется критическая нехватка защитных сооружений, и в отдельных районах укрытия покрывают лишь часть населения. Средства на их обустройство распределяются кулуарно, без целостной стратегии, утверждает глава КГГА Тимур Ткаченко.