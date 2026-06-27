У КП "Плесо" заявили, що на муніципальних пляжах Києва немає укриттів

Люди на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У Києві жоден муніципальний пляж не обладнаний укриттям для відвідувачів. Через це під час повітряної тривоги людям рекомендують заздалегідь знати маршрут до найближчого безпечного місця.

Про це в ефірі "Київського часу" повідомив перший заступник генерального директора КП "Плесо" Костянтин Пігуля, передає Новини.LIVE.

Які пляжі безпечніше обирати в столиці

За словами Костянтина Пігулі, для безпечнішого відпочинку варто обирати пляжі, розташовані поблизу станцій метро, адже саме метрополітен може слугувати укриттям під час повітряної тривоги.

"Найбільші та найвідвідуваніші пляжі рекомендуємо обирати біля метро, адже майже на кожній станції є укриття. Але, на жаль, на жодному муніципальному пляжі Києва укриттів немає", — зазначив Пігуля.

Він додав, що в Оболонському, Дніпровському та Деснянському районах найближчі укриття розташовані приблизно за 500–1000 метрів від зон відпочинку біля води. Тому перед відвідуванням пляжу варто враховувати відстань до безпечного місця на випадок оголошення повітряної тривоги.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок російської атаки на узбережжі Одеси загинула жінка. Трагедія сталася під час повітряної тривоги, коли сили протиповітряної оборони відбивали черговий ворожий удар.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 25 червня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла масштабна пожежа у складській будівлі. Рятувальники понад сім годин ліквідовували займання, яке вдалося повністю загасити лише під ранок 26 червня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.