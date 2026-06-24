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Головна Київ Підтоплення та сміття: у Києві занепадає підземка на Оболоні

Підтоплення та сміття: у Києві занепадає підземка на Оболоні

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 17:39
Небезпечний перехід на Оболоні: підтоплення і сміття
Занедбаний підземний перехід на Оболоні. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

В Оболонському районі Києва занепадає один із підземних переходів. Він став небезпечною зоною для пішоходів. Йдеться про підземку біля Великої Кільцевої дороги.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

Аварійний стан підземки на Оболоні

Зокрема, у підземному переході безліч сміття та є підтоплення. Місцеві приносять шини, аби хоч якось мати змогу подолати цю територію. 

Аварійний стан підземки на Оболоні
Шини в підземці. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко
Підземний перехід на Оболоні в Києві
Підземний перехід на Оболоні. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Люди активно користуються переходом, оскільки іншого шляху немає. Крім того, всі стіни розмальовані та є нецензурна лексика

Підземний перехід в Оболонському районі Києва
Розмальовані стіни. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко
Аварійна підземка на Оболоні в Києві
Аварійний підземний перехід на Оболоні. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко 

"Ми бачили, що тут ходили люди з тваринками і дійсно це може становити такий ризик травматизації, як загалом для людей, так і для тваринок", — наголосила Анастасія Жиденко.

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Як писали Новини.LIVE, з 1 липня тарифи на електроенергію, газ, водопостачання та водовідведення для киян залишаться без змін. Водночас у середині місяця в столиці може оновитися вартість проїзду в міському транспорті.

А від початку повномасштабної війни в Києві не встановлено жодних нових камер для фіксації перевищення швидкості. Натомість в інших регіонах України такі системи продовжують впроваджуватися.

Київ пішоходи Оболонь
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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