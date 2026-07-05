У НВМК відреагували на інформацію про просідання могил після злив

Кладовище. Фото: НВМК

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Після рясних опадів на Київщині на окремих нещодавніх похованнях Національного військового меморіального кладовища зафіксували просідання ґрунту. У закладі наголосили, що це є природним процесом і не свідчить про підтоплення чи розмивання місць поховань.

Про це повідомило Національне військове меморіальне кладовище, передає Новини.LIVE.

Чому просідає ґрунт

У меморіальному кладовищі пояснили, що просідання відбулося на місцях традиційних поховань, здійснених протягом останніх одного-двох місяців. За словами адміністрації, йдеться про природне ущільнення ґрунту, яке відбувається після поховання на всіх кладовищах.

Там наголосили, що тимчасові намогильні споруди залишаються у правильному положенні, а це підтверджує, що мова не про розмивання могил або вплив ґрунтових вод.

Скільки триває ущільнення ґрунту

У повідомленні зазначається, що природне ущільнення ґрунту може тривати від кількох місяців до кількох років. Його тривалість залежить від типу ґрунту, погодних умов і часу, який минув після поховання.

Саме тому постійні пам'ятники, як правило, встановлюють приблизно через рік після поховання, коли процес ущільнення завершується.

Повідомлення НВМК. Скріншот: Facebook

Наслідки усувають працівники кладовища

У Національному військовому меморіальному кладовищі зазначили, що, на відміну від більшості інших цвинтарів, де такі роботи зазвичай виконують родичі померлих, на меморіальному комплексі цю відповідальність бере на себе держава.

Працівники кладовища регулярно оглядають територію та після завершення інтенсивних опадів розпочали роботи з підсипання і вирівнювання місць, де відбулося природне просідання ґрунту.

У НВМК відреагували на поширення інформації

Адміністрація кладовища перепросила рідних і побратимів загиблих захисників та захисниць за занепокоєння, яке могли викликати поширені в мережі матеріали.

Також у закладі закликали не поширювати неперевірену інформацію, оскільки вона може призводити до хибних висновків і спекуляцій. З усіх питань, що стосуються роботи Національного військового меморіального кладовища, громадян просять звертатися безпосередньо до адміністрації установи.

Раніше Новини.LIVE писали, що після сильних дощів на території Національного військового меморіального кладовища у Київській області зафіксували пошкодження. Зокрема, місцями просів асфальт, насипні дороги розмило, а потоки води частково змили ґрунт.

Новини.LIVE також інформували, що 29 січня Верховний суд України визнав незаконним рішення щодо відведення земельної ділянки під Національне військове меморіальне кладовище в Мархалівському лісі Київської області. Військові розкритикували це рішення та зазначили, що на цій території вже здійснені поховання українських захисників.