У патрульної поліції Києва новий керівник: що про нього відомо

Єгор Голубов. Фото: Патрульна поліція Києва

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Патрульну поліцію Києва очолив майор поліції Єгор Голубов. Нового керівника в понеділок, 22 червня, представили особовому складу заступник голови Нацполіції, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. У лавах патрульної поліції Єгор Голубов служить уже десять років.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва, передає Новини.LIVE.

Що відомо про Єгора Голубєва

До патрульної поліції Єгор Голубов долучився у 2016 році. Чоловік служив на Донеччині, пройшов шлях від патрульного до командира батальйону. Упродовж останніх років він командував батальйоном патрульної поліції у Краматорську та Слов'янську Донецької області.

"Виконував пріоритетні стратегічні завдання під час повномасштабного вторгнення у прифронтовому регіоні. Саме цей досвід ще раз підтвердив, що ефективна поліція — це насамперед відповідальність, дисципліна, готовність діяти в найскладніших обставинах і бути поруч із людьми тоді, коли вони найбільше потребують допомоги", — йдеться в повідомленні Патрульної поліції Києва.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка писав, що начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку. Звільнитися він вирішив після теракту, який забрав життя шістьох людей у Києві. Голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що Жуков отримає іншу посаду.

Також Новини.LIVE з посиланням на Генпрокуратуру України писав, що під час теракту в Києві 18 квітня двоє патрульних, які мали рятувати людей, утекли, щойно почули постріли. Без допомоги правоохоронці залишили хлопчика, чоловіка та жінку. Унаслідок бездіяльності інспекторів терорист продовжив рухатися вулицею й розстрілювати людей.