Вигівський: Голові патрульній поліції Києва знайдуть іншу посаду

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що голові патрульної поліції Києва Євгенію Жукову знайдуть якусь іншу посаду. Після інциденту зі стріляниною у Києві він подав у відставку.

Звільнення Жукова

Голова Національної поліції зазначив, що Жуков піде на нову посаду. Ймовірно, вона буде пов'язана з армією.

"Ми йому знайдемо посаду, знову вона буде пов'язана з допомогою саме проти війни", — зазначив Вигівський.

Він також додав, що якби ситуація з патрульними, які не захистили перехожих від стрільця в Києві, не вийшла в публічний простір, розслідування все одно провели б.

"Ми все одно, якщо б аналізували, бодікамери, ми б цю ситуацію побачили й однозначно призначили службове розслідування, навіть якщо б не вийшло воно публічно", — зазначив Вигівський.

Він наголосив, що нападника потрібно було одразу ж ліквідувати, застосувавши зброю.

Стрілянина у Києві 18 квітня

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві 18 квітня сталася стрілянина. Невідомий чоловік відкрив вогонь по людях. Правоохоронці почали проводити спецоперацію по затриманню злочинця.

Переговори з чоловіком, який забарикадувався у супермаркеті та взяв заручників, тривали близько 40 хвилин. Зловмисник не реагував на вмовляння правоохоронців. Його ліквідували під час спецоперації.

Як повідомив Президент Володимир Зеленський, чоловік вбив шістьох людей. Глава держави додав, що нападник був родом з Росії. Він довгий час проживав на Донеччині.