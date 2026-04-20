Головна Київ Двоє поліцейських отримали підозру за дії під час теракту у Києві

Двоє поліцейських отримали підозру за дії під час теракту у Києві

Дата публікації: 20 квітня 2026 23:53
Правоохоронці на місці стрілянини в Києві 18 квітня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Генпрокурор України Руслан Кравченко заявив, що двоє поліцейських отримали підозру за свої дії, коли у Києві 18 квітня відбувся теракт. Мова про той випадок, коли правоохоронці фактично втекли з місця події і не рятували людей, коли почули постріли.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Генпрокуратури України.

Що показали кадри з бодікамер

Кравченко поінформував, що провів нараду з прокурорами та переглянув відеоматеріали з місця подій (після чого опублікував кадри у своєму Telegram-каналі).

Зокрема, екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину. На місці вони побачили дитину, чоловіка та жінку, які були поранені та потребували допомоги. Поруч також були інші люди, серед них ще одна дитина.

"Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини", — наголосив Кравченко.

Однак патрульний екіпаж, маючи при собі вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично тікає з місця події.

Як наслідок, через бездіяльність поліцейських озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих. Кількість жертв за цей час зросла.

"З 16:35 до 18:00 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. На жаль, сьогодні у лікарні від отриманих поранень помер ще один чоловік, він став сьомою жертвою теракту", — поінформував генпрокурор.

Резюмуючи він додав, що за фактом правопорушення правоохоронцям повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Як повідомляло Новини.LIVE, у суботу 18 квітня, у Голосіївському районі Києва стався теракт. Чоловік розстрілював людей вулицями міста, а потім зайшов у супермаркет, де утримував заручників. Одного з них він застрелив. Згодом під час спецоперації щодо штурму магазину, правоохоронці ліквідували нападника. Зловмисником виявився 58-річний уродженець Москви, який тривалий час проживав в Донецькій області.

Також ми писали, що на тлі скандалу з бездіяльністю поліцейських начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку.

теракт Київ стрілянина
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
