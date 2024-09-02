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В полиции Киева подтвердили стрельбу в Голосеевском районе — начато производство

2 сентября 2024 20:56
Виктория Козырь - редактор
Стрельба в Киеве 2 сентября — полиция открыла уголовное производство
Конфликт между мужчинами. Фото: скриншот из видео
Виктория Козырь - редактор

В полиции Киева подтвердили стрельбу в Голосеевском районе вечером, 2 сентября. Правоохранители начали уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram.

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Стрельба в Киеве

"Информация о стрельбе на придомовой территории в одном из столичных ЖК поступила к правоохранителям сегодня около 19:10. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного авто одного из них. В дальнейшем между участниками произошла драка, в ходе которой водитель транспорта из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. 

В результате стрельбы киевлянин 1975 года рождения получил телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Фигурант задержан, по указанному факту правоохранители начали уголовное производство за хулиганство.

"Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства этого события. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

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