Стрельба в Киеве 2 сентября — полиция открыла уголовное производство

В полиции Киева подтвердили стрельбу в Голосеевском районе — начато производство
В полиции Киева подтвердили стрельбу в Голосеевском районе вечером, 2 сентября. Правоохранители начали уголовное производство.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram.
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Стрельба в Киеве
"Информация о стрельбе на придомовой территории в одном из столичных ЖК поступила к правоохранителям сегодня около 19:10. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного авто одного из них. В дальнейшем между участниками произошла драка, в ходе которой водитель транспорта из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.
В результате стрельбы киевлянин 1975 года рождения получил телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение.
Фигурант задержан, по указанному факту правоохранители начали уголовное производство за хулиганство.
"Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства этого события. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
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