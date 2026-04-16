У прокуратурі показали наслідки атаки РФ на Київ

У Київській міській прокуратурі показали фото наслідків масованої атаки російських військ на Київ у ніч проти 16 квітня. Як відомо, росіяни вбили щонайменше 4 мешканців столиці. Ще понад 50 цивільних зазнали поранень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Станом на 8:00 16 квітня 2026 року внаслідок комбінованої атаки Росії на Київ відомо про чотирьох загиблих і щонайменше 54 постраждалих.

За даними прокуратури, у Подільському районі загинули двоє людей, серед них 12-річна дитина та жінка, ще двоє — в Оболонському районі, це працівники автосалону.

Серед постраждалих є троє поліціянтів, четверо медиків і двоє іноземців.

У столиці пошкоджено житлові будинки, готель, офісний центр, автосалон, АЗС і торгівельний центр. Найбільше під час ворожої атаки постраждали Подільський та Оболонський райони.

Скриншот повідомлення Київської міської прокуратури/Facebook

Новини.LIVE інформували, що вночі 16 квітня у Києві лунали потужні вибухи. Росіяни атакували столицю балістичними ракетами. Зафіксовано значні руйнування, є загиблі та поранені.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час атаки 16 квітня у Києві російський дрон влучив у багатоповерховий будинок. Це сталося у Подільському районі. Безпілотник летів дуже низько.