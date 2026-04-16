В прокуратуре показали последствия атаки РФ на Киев
В Киевской городской прокуратуре показали фото последствий массированной атаки российских войск на Киев в ночь на 16 апреля. Как известно, россияне убили по меньшей мере 4 жителей столицы. Еще более 50 гражданских получили ранения.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Последствия массированной атаки на Киев 16 апреля
По состоянию на 8:00 16 апреля 2026 года в результате комбинированной атаки России на Киев известно о четырех погибших и по меньшей мере 54 пострадавших.
По данным прокуратуры, в Подольском районе погибли два человека, среди них 12-летний ребенок и женщина, еще двое — в Оболонском районе, это работники автосалона.
Среди пострадавших есть трое полицейских, четверо медиков и двое иностранцев.
В столице повреждены жилые дома, гостиница, офисный центр, автосалон, АЗС и торговый центр. Больше всего во время вражеской атаки пострадали Подольский и Оболонский районы.
Новини.LIVE информировали, что ночью 16 апреля в Киеве раздавались мощные взрывы. Россияне атаковали столицу баллистическими ракетами. Зафиксированы значительные разрушения, есть погибшие и раненые.
Также Новини.LIVE сообщали, что во время атаки 16 апреля в Киеве российский дрон попал в многоэтажный дом. Это произошло в Подольском районе. Беспилотник летел очень низко.
