Видео

В прокуратуре показали последствия атаки РФ на Киев

В прокуратуре показали последствия атаки РФ на Киев

Дата публикации 16 апреля 2026 09:47
В прокуратуре показали последствия атаки РФ на Киев
Последствия массированного удара РФ по Киеву 16 апреля 2026 года. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киевской городской прокуратуре показали фото последствий массированной атаки российских войск на Киев в ночь на 16 апреля. Как известно, россияне убили по меньшей мере 4 жителей столицы. Еще более 50 гражданских получили ранения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Последствия массированной атаки на Киев 16 апреля

По состоянию на 8:00 16 апреля 2026 года в результате комбинированной атаки России на Киев известно о четырех погибших и по меньшей мере 54 пострадавших.

Атака РФ на Київ 16 квітня
Разрушения в результате атаки РФ на Киев 16 апреля. Фото: Киевская городская прокуратура
Удар РФ по Києву 16 квітня
Последствия обстрела Киева 16 апреля. Фото: Киевская городская прокуратура

По данным прокуратуры, в Подольском районе погибли два человека, среди них 12-летний ребенок и женщина, еще двое — в Оболонском районе, это работники автосалона.

Среди пострадавших есть трое полицейских, четверо медиков и двое иностранцев.

Читайте также:
Наслідки атаки РФ на Київ
Последствия вражеского удара по Киеву 16 апреля. Фото: Киевская городская прокуратура
Обстріл Києва 16 квітня
Поврежденный дом в Киеве в результате атаки РФ. Фото: Киевская городская прокуратура

В столице повреждены жилые дома, гостиница, офисный центр, автосалон, АЗС и торговый центр. Больше всего во время вражеской атаки пострадали Подольский и Оболонский районы.

Удар РФ по Києву 16 квітня
Разрушения в Киеве в результате удара РФ. Фото: Киевская городская прокуратура
null
Скриншот сообщения Киевской городской прокуратуры/Facebook

Новини.LIVE информировали, что ночью 16 апреля в Киеве раздавались мощные взрывы. Россияне атаковали столицу баллистическими ракетами. Зафиксированы значительные разрушения, есть погибшие и раненые.

Также Новини.LIVE сообщали, что во время атаки 16 апреля в Киеве российский дрон попал в многоэтажный дом. Это произошло в Подольском районе. Беспилотник летел очень низко.

Киев обстрелы война в Украине
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
