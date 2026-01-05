Удар по лікарні в Києві 5 січня — в медзакладі досі залишаються важкі пацієнти

Зруйнована лікарні в Києві. Фото: Новини.LIVE

Після нічної ворожої атаки на одну з лікарень Києва в закладі продовжують перебувати двоє пацієнтів, підключених до апаратів штучної вентиляції легень. Внаслідок удару є загиблий та поранені, тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У лікарні на Оболоні ліквідовують наслідки удару РФ

Російська атака на медзаклад забрала життя одного пацієнта, ще четверо отримали поранення. Екстреним службам оперативно вдалося загасили пожежу в приміщені, а зараз на місці влучання працюють фахівці для ліквідації наслідків.

"Ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру. На жаль, є загиблий — чоловік 1995 року народження. Щирі співчуття його близьким. Під координацією КМДА та Оболонської РДА усі служби відпрацювали ще вночі, пожежу було локалізовано одразу", — розповіла речниця КМВА.

Загалом у лікарні на момент обстрілу перебували 26 пацієнтів. Шістнадцятьох із них оперативно перевезли до комунальних медичних закладів для подальшого лікування. Четвертий поверх будівлі не зазнав ушкоджень, саме там під постійним наглядом залишаються двоє пацієнтів на ШВЛ.

"Близько 16 осіб із 26 пацієнтів було одразу перевезено в комунальні медзаклади для продовження лікування. Було четверо постраждалих, двоє з них у важкому стані. Четвертий поверх залишився неушкодженим. Там у приміщенні під наглядом залишаються дві особи на апараті штучної вентиляції легень. Тому комунікації продовжують працювати, електроенергія та опалення. Тепер потрібно відновити шибки, для того щоб приміщення не зазнало подальшої руйнаці", — розповіла Катерина Поп.

Нагадаємо, в ніч проти 5 січня російська армія завдала удару по приватному медзакладу в Оболонському районі столиці. Новини.LIVE показали, який вигляд має лікарня після влучання дрона.

А також у ДСНС повідомили, що удар РФ по медзакладу в Києві був прицільним.