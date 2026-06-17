Кіностудію Довженка атакували дві ракети РФ: 100 000 костюмів згоріли

Зруйнована будівля на території кіностудії Довженка. Фото: facebook.com/dovzhenkofilmstudios

Гендиректор кіностудії Довженка Андрій Дончик заявив, що кіностудії у Києві пошкодили дві російські ракети. Внаслідок атаки були знищені 100 тисяч костюмів та вибиті сотні вікон.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Що відомо про пошкодження кіностудії Довженка

Спілкуючись із журналістами Андрій Дончик розповів, що одна ворожа ракета впала між житловим комплексом і студією, пошкодивши центральний корпус дирекції та повибивавши близко 300 вікон. Друга ракета влучила на територію кіностудії та знищила костюми і мільйони одиниць реквізиту, одягу, взуття та головних уборів.

"Це перша ракета. Друга, на жаль, попала прямо на територію кіностудії і знищила костюмований цех або сховище костюму, де, як ви, мабуть, читали, зберігалися близько 100 тисяч костюмів, які були пошиті для фільмів", — сказав гендиректор кіностудії.

Також він додав, що поряд із ураженим цехом розташоване сховище плівок із близько 600 фільмами кіностудії. Причому частина з цих плівок існують в єдиному плівковому екземплярі.

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За словами Дончика, архів не постраждала, однак у будівлях вибиті двері та вікна.

"Після нашого обстеження кіностудії, фактично виявилося, що цілих вікон на кіностудії, це 16 гектарів території і 18 споруд, цілих вікон немає ніде. Такої сили була ця вибухова хвиля", — резюмував він.

Як повідомляло Новини.LIVE, в ніч проти 15 червня росіяни здійснили комбінований обстріл України, а основною ціллю РФ став Київ. Внаслідок атаки та пожежі вигорів костюмерний цех кіностудії Довженка.

Також ми писали, що росіяни атакували комплекс Києво-Печерської лаври, через що загорівся дах Успенського собору.