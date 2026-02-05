Обстріл Києва 5 лютого — спалахнули сильні пожежі

Нічна атака на Київ — у ДСНС показали наслідки
Російські війська у ніч проти 5 лютого атакували Київ ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, а на місцях виникли пожежі.
Про це повідомили у ДСНС та показали наслідки обстрілів.
Наслідки обстрілів Києва 5 лютого
Рятувальники розповіли, що після нічної атаки на Київ у кількох районах є руйнування. Так, в Оболонському районі виникла пожежа біля паркувального майданчика. Вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів.
У Солом'янському районі вибухова хвиля пошкодила вікна у чотирьох житлових будинках, дитячий садок та господарчу споруду. Внаслідок атаки ворога постраждало двоє людей.
А у Шевченківському районі внаслідок влучання в 4-х поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували Київську область. У Вишгородському районі постраждав чоловік.
Крім того, армія РФ вдарила дроном у дворі багатоповерхівки в Сумах. Внаслідок атаки вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці.
