Головна Київ Нічна атака на Київ — у ДСНС показали наслідки

Нічна атака на Київ — у ДСНС показали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 07:19
Обстріл Києва 5 лютого — спалахнули сильні пожежі
Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 5 лютого атакували Київ ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, а на місцях виникли пожежі.

Про це повідомили у ДСНС та показали наслідки обстрілів.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Києва 5 лютого

Рятувальники розповіли, що після нічної атаки на Київ у кількох районах є руйнування. Так, в Оболонському районі виникла пожежа біля паркувального майданчика. Вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів.

Нічний обстріл Києва 5 лютого
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС
РФ атакувала Київ 5 лютого
Пожежа в будинку після обстрілу. Фото: ДСНС
Вибухи в Києві 5 лютого
Рятувальник ліквідує пожежу. Фото: ДСНС
Удар по Києву 5 лютого
Наслідки обстрілів столиці. Фото: ДСНС
Атака на Київ 5 лютого
Ліквідація наслідків атаки на Київ. Фото: ДСНС
Обстріл Києва 5 лютого
Рятувальники на місці удару в Києві. Фото: ДСНС

У Солом'янському районі вибухова хвиля пошкодила вікна у чотирьох житлових будинках, дитячий садок та господарчу споруду. Внаслідок атаки ворога постраждало двоє людей

А у Шевченківському районі внаслідок влучання в 4-х поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували Київську область. У Вишгородському районі постраждав чоловік. 

Крім того, армія РФ вдарила дроном у дворі багатоповерхівки в Сумах. Внаслідок атаки вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці. 

Київ пожежа ДСНС обстріли війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
