Обстріл Києва 5 лютого — спалахнули сильні пожежі

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 5 лютого атакували Київ ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, а на місцях виникли пожежі.

Про це повідомили у ДСНС та показали наслідки обстрілів.

Наслідки обстрілів Києва 5 лютого

Рятувальники розповіли, що після нічної атаки на Київ у кількох районах є руйнування. Так, в Оболонському районі виникла пожежа біля паркувального майданчика. Вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Пожежа в будинку після обстрілу. Фото: ДСНС

Рятувальник ліквідує пожежу. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів столиці. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків атаки на Київ. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару в Києві. Фото: ДСНС

У Солом'янському районі вибухова хвиля пошкодила вікна у чотирьох житлових будинках, дитячий садок та господарчу споруду. Внаслідок атаки ворога постраждало двоє людей.

А у Шевченківському районі внаслідок влучання в 4-х поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували Київську область. У Вишгородському районі постраждав чоловік.

Крім того, армія РФ вдарила дроном у дворі багатоповерхівки в Сумах. Внаслідок атаки вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці.