Удар по больнице в Киеве 5 января — в медучреждении до сих пор остаются тяжелые пациенты

После ночной вражеской атаки на одну из больниц Киева в заведении продолжают находиться двое пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких. В результате удара есть погибший и раненые, продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире День.LIVE.

Российская атака на медучреждение унесла жизнь одного пациента, еще четверо получили ранения. Экстренным службам оперативно удалось потушить пожар в помещении, а сейчас на месте попадания работают специалисты для ликвидации последствий.

"Враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру. К сожалению, есть погибший — мужчина 1995 года рождения. Искренние соболезнования его близким. Под координацией КГГА и Оболонской РГА все службы отработали еще ночью, пожар был локализован сразу", — рассказала пресс-секретарь КГГА.

Всего в больнице на момент обстрела находились 26 пациентов. Шестнадцать из них оперативно перевезли в коммунальные медицинские учреждения для дальнейшего лечения. Четвертый этаж здания не получил повреждений, именно там под постоянным наблюдением остаются двое пациентов на ИВЛ.

"Около 16 человек из 26 пациентов были сразу перевезены в коммунальные медучреждения для продолжения лечения. Было четверо пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. Четвертый этаж остался неповрежденным. Там в помещении под наблюдением остаются два человека на аппарате искусственной вентиляции легких. Поэтому коммуникации продолжают работать, электроэнергия и отопление. Теперь нужно восстановить стекла, для того чтобы помещение не подверглось дальнейшему разрушению", — рассказала Екатерина Поп.

Напомним, в ночь на 5 января российская армия нанесла удар по частному медучреждению в Оболонском районе столицы. Новини.LIVE показали, как выглядит больница после попадания дрона.

А также в ГСЧС сообщили, что удар РФ по медучреждению в Киеве был прицельным.