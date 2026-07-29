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Головна Київ Убивство лікарки ВЛК у Києві: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

Убивство лікарки ВЛК у Києві: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 22:13
У Києві затримали підозрюваного у вбивстві лікарки ВЛК — йому загрожує довічне ув'язнення
Поліцейські і підозрюваний. Фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві лікарки-хірурга під час проходження військово-лікарської комісії. За скоєне йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Києва, передає Новини.LIVE.

Що відомо про напад на лікарку ВЛК

За попередніми даними, повідомлення про напад надійшло до правоохоронців близько 15:00. Слідство встановило, що під час проходження військово-лікарської комісії чоловік завдав 65-річній лікарці множинних ножових поранень у грудну клітку та руки. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Убивство лікарки ВЛК у Києві: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення - фото 1
Пост поліції Києва. Фото: скриншот

Поліцейські затримали нападника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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Наразі правоохоронці готують повідомлення затриманому про підозру та продовжують необхідні слідчі дії.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві під час проходження військово-лікарської комісії чоловік із ножем смертельно поранив лікарку. Нападника затримали правоохоронці, а за фактом злочину розпочали кримінальне провадження.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата та доставила його до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. У редакції заявили, що підстав для затримання не було, тоді як правоохоронці пояснили свої дії необхідністю перевірки військового обліку журналіста.

Київ поліція злочин
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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