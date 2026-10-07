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Головна Київ Російська атака по Києву знищила десятки тисяч книг "Книголаву"

Російська атака по Києву знищила десятки тисяч книг "Книголаву"

Ua ru
7 жовтня 2026 17:50
Російський удар по Києву знищила десятки тисяч книг "Книголаву"
Наслідки атаки по складу видавництва. Фото: facebook.com/knygolove

У ніч на 7 жовтня російський ракетний удар значно пошкодив склад видавництва "Книголав" на Подолі. Там зберігалися новинки та додруки книг, які були знищені під час липневої атаки на попередній склад. У видавництві повідомили про втрату десятків тисяч примірників, а остаточні збитки ще підраховують.

Про це видавництво "Книголав" повідомило у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Росія знищила десятки тисяч книг "Книголаву"

У "Книголаві" розповіли, що внаслідок атаки складські приміщення на Подолі зазнали значних пошкоджень. На складі зберігалися книги, які видавництво відновило після попереднього удару в липні.

Йдеться про новинки, які видавництво отримало протягом останніх двох місяців, а також додруки книжок, знищених під час липневої атаки.

Точну кількість книг, які знищені або більше не підлягають відновленню, наразі встановлюють, але за попередніми оцінками, йдеться про десятки тисяч екземплярів.

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Усі працівники "Книголаву" живі

У видавництві наголосили, що всі їхні працівники живі та не постраждали. Попри значні втрати, видавництво планує продовжити роботу та відновлювати знищене виробництво.

Раніше Новини.LIVE писали, що в ніч на 7 жовтня Росія масштабно атакувала Україну. Зокрема, у Вишгородському районі Київської області внаслідок російського удару загорівся центр реабілітації птахів "Садиба Нюшанік".

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час нічного обстрілу Києва російські війська повністю знищили центральний склад мережі "АТЛ Автосервіс", де зберігалися основні запаси акумуляторів та моторних олив. У компанії наголошують, що постраждалих серед співробітників немає та всі сервіси продовжують приймати клієнтів. 

Київ книги видавництво руйнування атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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