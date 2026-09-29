Атака дрона на Київщині: рятувальники врятували двох людей

Будинок, зруйнований унаслідок ворожого удару. Фото: ДСНС Київщини

Російський безпілотник атакував приватний житловий будинок у Бучанському районі Київської області 29 вересня. Рятувальники врятували двох людей, після чого постраждалих госпіталізували. Пожежу після удару надзвичайники також ліквідували.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Новини.LIVE.

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Постраждалих унаслідок атаки госпіталізували. Фото: ДСНС Київщини

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Бучанський район. Фото: ДСНС Київщини

Пожежа після атаки безпілотника у Бучанському районі. Фото: ДСНС Київщини

Рятувальники врятували двох людей під час пожежі на Київщині. Фото: ДСНС Київщини 1 / 4







Наслідки атаки дрона на Київщині

Унаслідок удару загорівся приватний житловий будинок. Вогонь також поширився на покрівлю сусідньої оселі.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. м.

Інших подробиць щодо стану постраждалих у ДСНС не повідомили.

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