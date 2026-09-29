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Головна Київ Російський дрон атакував будинок на Київщині, є постраждалі

Російський дрон атакував будинок на Київщині, є постраждалі

Ua ru
29 вересня 2026 07:55
Атака дрона на Київщині: рятувальники врятували двох людей
Будинок, зруйнований унаслідок ворожого удару. Фото: ДСНС Київщини

Російський безпілотник атакував приватний житловий будинок у Бучанському районі Київської області 29 вересня. Рятувальники врятували двох людей, після чого постраждалих госпіталізували. Пожежу після удару надзвичайники також ліквідували.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Новини.LIVE.

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  • Рятувальники врятували двох людей під час пожежі на Київщині
    Постраждалих унаслідок атаки госпіталізували. Фото: ДСНС Київщини
  • Наслідки атаки безпілотника на Київщині
    Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Бучанський район. Фото: ДСНС Київщини
  • Пожежа охопила приватний будинок та покрівлю сусідньої будівлі
    Пожежа після атаки безпілотника у Бучанському районі. Фото: ДСНС Київщини
  • Рятувальники працюють на місці російської атаки
    Рятувальники врятували двох людей під час пожежі на Київщині. Фото: ДСНС Київщини
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  • Рятувальники врятували двох людей під час пожежі на Київщині
  • Наслідки атаки безпілотника на Київщині
  • Пожежа охопила приватний будинок та покрівлю сусідньої будівлі
  • Рятувальники працюють на місці російської атаки

Наслідки атаки дрона на Київщині

Унаслідок удару загорівся приватний житловий будинок. Вогонь також поширився на покрівлю сусідньої оселі.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. м.

Інших подробиць щодо стану постраждалих у ДСНС не повідомили.

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Росія атакувала Київ 29 вересня

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що росіяни в ніч проти 29 вересня атакували Київ балістикою та реактивним безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу у місті зафіксовано пошкодження та пожежі.

Також Новини.LIVE писали про те, що російські війська у понеділок, 28 вересня, повторно атакували фармацевтичний завод "Дарниця" у Києві. У компанії повідомили, що всі її працівники залишилися живими.

пожежа Київська область рятувальники дрони постраждалі атака Росії на Україну
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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