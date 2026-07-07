Удар по Київщині: кількість жертв збільшилась до дев'яти

Наслідки удару по Київщині. Фото: ДСНС

Карина Приходько Редактор

Внаслідок удару по Київській області 6 липня кількість загиблих збільшиалсь до дев'яти людей. В лікарні помер чоловік, який отримав важкі травми.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

Наслідки удару по Київщині 6 липня

"На жаль, маємо ще одну трагічну звістку. У лікарні помер чоловік, який зазнав тяжких поранень під час ворожого нічного обстрілу Київщини 6 липня", — розповів Калашник.

За його словами, лікарі робили все можливе та боролись за його життя, але, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Так, станом на зараз відомо про дев'ятьох загиблих внаслідок атаки на область.

"Росія щодня забирає життя мирних людей. За кожне втрачене життя, за кожну зруйновану долю ворог неодмінно понесе справедливу відповідальність. Вічна пам'ять усім невинно вбитим", — сказав очільник ОВА.

Скриншот допису Миколи Калашника

Як писали Новини.LIVE, вночі 6 липня після удару по Вишневому на Київщині в місті ще кілька годин детонували снаряди. Рятувальники покроково перевіряли приватні двори та прилеглі території, щоб знешкодити невибухлі боєприпаси.

Так, після удару РФ у Вишневому без газу залишилися близько 300 будинків. Аварійні бригади обстежують газорозподільні мережі в зоні ураження та ліквідовують пошкодження.