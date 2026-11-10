Київська ГЕС. Фото: УНІАН

Експерт з містобудування Віктор Глеба заявив, що Київська дамба за міцністю та конструктивними характеристиками дорівнює 60 мостам. Він нагадав, що минулого року Росія вже била ракетами по дамбі.

Про це Віктор Глеба сказав в ефірі Вечір.LIVE.

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Міцність Київської дамби

"Минулого року був удар ракетами вже по дамбі. Це опубліковано, є відео, фото. Я був на місці ураження. Там досі ще видно наслідки, хто їздить дамбою, бачить наслідки ракетних ударів", — зазначив Камельчук.

За його словами, дамба дорівнює 60 мостам. Йдеться про міцність, стійкість та конструктивні елементи.

Водночас експерт пояснив, що дамба й міст мають різну конструкцію, тому їхня здатність витримувати удари також відрізняється.

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Напередодні нардеп Юрій Камельчук висловив побоювання, що російські удари по Вишгородській дамбі можуть спричинити її прорив і загрожувати, зокрема, Оболонському району.

Як писали Новини.LIVE, Віктор Глеба заявив, що прогонна частина мосту Патона наразі є майже аварійною. За його словами, він може назавжди втратити можливість пропускати транспорт, якщо зазнає російського ракетного удару.

Крім того, за Віктора Глеби, незаконний видобуток піску та тривале пересування важкого вантажного транспорту завдали київським мостам через Дніпро більшої шкоди, ніж російські ракетні удари.