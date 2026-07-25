Удар по заходу ОПК на Київщині: асоціація АРМАДА пояснила, як організовували подію

Наслідки удару РФ по Київщині. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Карина Приходько Редактор

Асоціація "Армада" прокоментувала обставини проведення заходу для представників оборонно-промислового комплексу на Київщині, який 24 липня став ціллю російського удару. Організатори заявили, що подія відбувалася у закритому форматі, а доступ до неї був суворо обмежений.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться в офіційній заяві асоціації "Армада".

Що кажуть організатори про удар по Київщині 24 липня

За інформацією "Армади", захід був присвячений практичній демонстрації українських технологій, призначених для захисту критичної інфраструктури від сучасних повітряних загроз. Участь у ньому брали представники підприємств оборонної галузі та потенційні користувачі відповідних систем.

Організатори наголосили, що місце проведення не публікували у відкритому доступі. Запрошення надсилали лише адресно, а точні координати повідомляли після попередньої реєстрації та перевірки учасників.

Також в асоціації спростували твердження про відкритий характер події. За їхніми словами, матеріали про попередні заходи з'являлися лише після їх завершення, тому використовувати ці публікації як доказ публічності нинішньої демонстрації некоректно.

"Це була практична демонстрація, а не виставка.Йшлося про роботу систем виявлення та перехоплення повітряних цілей, безпілотних перехоплювачів та інших протидронових технологій, РЕБ, РЕР, РЛС та інших рішень. Для перевірки таких систем необхідний відкритий простір і можливість їх практичного застосування", — наголосили в асоціації.

Крім того, "Армада" заявила про готовність повністю співпрацювати з правоохоронними органами. Там запевнили, що нададуть слідству всю необхідну інформацію для встановлення того, яким чином дані про місце проведення заходу могли стати відомими російській стороні.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, 24 липня Росія вдарила балістичними ракетами по виставці зброї на Київщині. Там перебували представники української оборонної індустрії, військові, представники бізнесу тощо.

Відомо, що внаслідок удару загинули 10 людей, а ще 100 отримали поранення. За даними Повітряних сил, ворог спрямував на Київщину три балістичні ракети.

Вже 25 липня Руслан Кравченко повідомив, що головного організатора заходу затримали. Через незначні ушкодження, він перебуває під конвоєм у медичному закладі. Йому повідомили про підозру.