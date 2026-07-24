Виставка Армада — кількість постраждалих після атаки на полігон зростає

Наслідки удару по Київщині. Фото: ДСНС

Після удару по приватному полігону у Київській області кількість постраждалих зросла до 100 людей. Ще десятеро осіб загинули. Ворог бив по регіону балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генерального прокурора Руслана Кравченка та Київську ОВА.

Наслідки удару по полігону на Київщині

"Росія вкотре завдала ракетного удару по Київщині. Загинуло 10 осіб, ще близько 100 людей отримали поранення різного ступеня важкості. Дані уточнюються", — повідомив Руслан Кравченко.

Він додав, що за фактом цього воєнного злочину Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (за ч. 3 ст. 367 КК України).

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"Війна не звільняє від відповідальності за управлінські рішення. Навпаки — вимагає максимальної професійності, обережності та усвідомлення кожного кроку", — наголосив генпрокурор.

Він підкреслив, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

Водночас в Київській ОВА додали, що росіяни били по Київській області балістичними ракетами. Найбільше постраждав Бучанський район. Внаслідок ворожої атаки там є загиблі та постраждалі.

"За попередньою інформацією, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи. Наразі ця інформація ретельно перевіряється. На місцях ударів працюють усі екстрені та оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки", — зазначили у відомстві.

Скриншот допису Київської ОВА

Чим атакувала РФ

Натомість начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, що в ЗСУ вже давно заборонено проведення публічних заходів і великих зібрань, оскільки це велика безпека.

За його словами, армія РФ завдала удару по Київщині трьома балістичними ракетами. Українська ППО перехопила одну із них.

Як писали Новини.LIVE, раніше в Українській раді зброярів підтвердили, що росіяни вдарили по виставці зброї на Київщині. Там перебували представники української оборонної індустрії.

Водночас Володимир Зеленський повідомляв, що на місці удару у Київській області працюють усі відповідніі служби. Президент наголосив, що ракети для Patriot — пріоритет номер один для України.