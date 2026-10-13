Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Зеленський: Росія вдарила балістикою по ТЕЦ-4 у Києві

Зеленський: Росія вдарила балістикою по ТЕЦ-4 у Києві

Ua ru
13 жовтня 2026 23:46
Зеленський заявив, що Росія атакувала ТЕЦ-4 у Києві 13 жовтня
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ввечері у вівторок, 13 жовтня, росіяни завдали удари балістикою по Києву. Основною ціллю противника стала ТЕЦ-4. Наразі це вже другий день поспіль, коли партнери не попереджають Україну про пуски балістичних ракет з боку Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента України.

Реклама

Що сказав Зеленський про черговий обстріл Києва

У своєму Telegram-каналі глава держави написав, що цього вечора ворожі ракети знову були виявлені системою України вже фактично на підльоті до Києва, і ніяких попереджень від партнерів не було.

"Російський удар балістикою по Києву. Знову без попередження від партнерів. Основна мішень – енергетика, а саме ТЕЦ-4. На жаль, є влучання. Також пошкоджений житловий будинок, зараз рятувальники гасять пожежу. Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва. ТЕЦ-4 – один з основних енергообʼєктів Києва", — йдеться у повідомленні.

Зеленський попередив, що за даними української розвідки, росіяни готують нові пуски балістики. Він підкреслив, що факти демонструють, що росіяни не вважають необхідним дотримуватись енергетичного перемир'я, яке оголосив президент США Дональд Трамп.

Читайте також:

"Україна підтримала припинення енергетичного вогню. Росія робить мішенню чергову електростанцію і життя наших людей. І це точно не справедливо, коли й енергетику вони знищують, і навіть попереджень про запуски балістики Україна не отримує", — пише український лідер.

Він наголосив, що важливо, щоб світ не почав про це, а США реально бачили, що відбувається і хто винен у тому, що війна продовжується.

"Будь ласка, бережіть себе цієї ночі і завтра. Працюємо, щоб наповнити ППО протиракетами", — резюмував Зеленський.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Київ обстріли Росія балістична атака енергетичне перемир'я
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації