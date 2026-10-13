Зеленський заявив, що Росія атакувала ТЕЦ-4 у Києві 13 жовтня

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що ввечері у вівторок, 13 жовтня, росіяни завдали удари балістикою по Києву. Основною ціллю противника стала ТЕЦ-4. Наразі це вже другий день поспіль, коли партнери не попереджають Україну про пуски балістичних ракет з боку Росії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента України.

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Що сказав Зеленський про черговий обстріл Києва

У своєму Telegram-каналі глава держави написав, що цього вечора ворожі ракети знову були виявлені системою України вже фактично на підльоті до Києва, і ніяких попереджень від партнерів не було.

"Російський удар балістикою по Києву. Знову без попередження від партнерів. Основна мішень – енергетика, а саме ТЕЦ-4. На жаль, є влучання. Також пошкоджений житловий будинок, зараз рятувальники гасять пожежу. Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва. ТЕЦ-4 – один з основних енергообʼєктів Києва", — йдеться у повідомленні.

Зеленський попередив, що за даними української розвідки, росіяни готують нові пуски балістики. Він підкреслив, що факти демонструють, що росіяни не вважають необхідним дотримуватись енергетичного перемир'я, яке оголосив президент США Дональд Трамп.

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"Україна підтримала припинення енергетичного вогню. Росія робить мішенню чергову електростанцію і життя наших людей. І це точно не справедливо, коли й енергетику вони знищують, і навіть попереджень про запуски балістики Україна не отримує", — пише український лідер.

Він наголосив, що важливо, щоб світ не почав про це, а США реально бачили, що відбувається і хто винен у тому, що війна продовжується.

"Будь ласка, бережіть себе цієї ночі і завтра. Працюємо, щоб наповнити ППО протиракетами", — резюмував Зеленський.

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