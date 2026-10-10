У Києві перебої зі світлом і водою через пошкодження енергооб’єкта

Енергетики. Фото: ДТЕК

Російські окупанти у суботу, 10 жовтня, пошкодили енергетичний обʼєкт у Київській області. Внаслідок цього є перебої зі світлом та водопостачанням.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Проблеми зі світлом та водою в Києві

"Через пошкодження енергообʼєкта в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці", — зазначив Кличко.

Крім того, у столиці зафіксовано перебої з водопостачанням.

Наразі фахівці працюють над відновленням подачі води в Києві.

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Крім того, у КМДА повідомляли про зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів, внаслідок чого у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Також через відсутність напруги тимчасово призупинений рух електротранспорту в Голосіївському, в частині Соломʼянського, Шевченківського та Печерського районах.

"Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні.

Дописи Кличка і КМДА. Фото: скриншот

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Віталія Кличка, у Соломʼянському районі Києва 10 жовтня впали уламки російського дрона на житловий 25-поверховий будинок. Крім того, відомо про влучання в офісну будівлю.

А директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомляв, що упродовж зими російські окупанти можуть посилити атаки на високовольтні лінії електропередачі та розподільчі вузли, від яких залежить електропостачання Києва. Також Харченко попередив, що за найгіршого розвитку подій узимку мешканці Києва можуть залишатися без електроенергії до 14 годин на добу.