Вибухи у Києві 20 січня через дрони

Термінова новина

Потужні вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 20 січня. Військові попереджали, що на столицю летять балістичні ракети.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Серія гучних вибухів у Києві в ніч проти 20 січня

"У Києві чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 02:00.

В цей момент було чути щонайменше кілька вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ написали, що на столицю летять балістичні ракети.

