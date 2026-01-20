Вибухи у Києві 20 січня через дрони

У Києві пролунала серія потужних вибухів - що сталося
Дата публікації: 20 січня 2026 02:10
Потужні вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 20 січня. Військові попереджали, що на столицю летять балістичні ракети.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Серія гучних вибухів у Києві в ніч проти 20 січня
"У Києві чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 02:00.
В цей момент було чути щонайменше кілька вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ написали, що на столицю летять балістичні ракети.
Новина доповнюється...
