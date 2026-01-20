Відео
Головна Київ У Києві пролунала серія потужних вибухів - що сталося

У Києві пролунала серія потужних вибухів - що сталося

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 02:10
Вибухи у Києві 20 січня через дрони
Термінова новина

Потужні вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 20 січня. Військові попереджали, що на столицю летять балістичні ракети.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Серія гучних вибухів у Києві в ніч проти 20 січня

"У Києві чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 02:00.

В цей момент було чути щонайменше кілька вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ написали, що на столицю летять балістичні ракети.

Новина доповнюється...

Київ вибух обстріли війна в Україні балістична атака балістичні ракети
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
