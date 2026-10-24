Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов. Фото: facebook.com/mbakhmatov

Київ може зіткнутися з проблемами водопостачання в разі тривалого відключення води та електроенергії. Бювети й водовози не зможуть забезпечити потреби мешканців у таких обсягах, а міська влада, за словами очільника Деснянської районної державної адміністрації Максима Бахматова, недостатньо підготувалася до такого сценарію.

Про це Бахматов заявив в ефірі "Київського часу".

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Чому бюветів і водовозів може бути недостатньо

За словами Бахматова, лише Деснянському району Києва в разі критичного сценарію знадобиться близько 30 мільйонів літрів води. Забезпечити таку потребу за допомогою бюветів буде неможливо. Також, як стверджує посадовець, у місті недостатньо водовозів, щоб доставляти необхідні обсяги води мешканцям.

"Київ стоїть на Дніпрі та Десні, але не забезпечує енергонезалежність водопровідних насосів, щоб усе це працювало", — сказав Бахматов.

Він розкритикував підготовку столиці до можливого тривалого припинення водопостачання та наголосив на необхідності заздалегідь подбати про альтернативні джерела води.

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Який приклад навів Бахматов

Як приклад підготовки до проблем із централізованим водопостачанням посадовець згадав Миколаїв. Після пошкодження водопровідної системи там розвивали мережу артезіанських свердловин, щоб забезпечити містян альтернативним джерелом води.

"Тому що, умовно, Миколаїв має мережу артезіанських свердловин, де ти приходиш і отримуєш всю цю історію, тому що в 1922 році їм перебили водопровід. Вони пережили апокаліпсис тоді, вони весь цей час готувалися", — прокоментував Бахматов.

На думку Бахматова, Києву також потрібно мати рішення, які дозволять забезпечувати мешканців водою в разі тривалого відключення електроенергії або пошкодження водопровідної інфраструктури.

Він застеріг, що без належної підготовки місто може опинитися в складній ситуації, якщо централізоване водопостачання надовго припиниться.

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