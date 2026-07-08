Обстріл Києва 8 липня — в столиці загинули троє людей

Удар росіян по Києву: загинули троє людей
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Дата публікації: 8 липня 2026 17:08
Рятувальники ліквідують пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС
Російські війська вдень 8 липня атакували Київ ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки в столиці загинули троє людей.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Наслідки удару по Києву 8 липня
Кличко розповів, що за даними медиків, внаслідок обстрілів загинули троє мешканців столиці.
Водночас ще 10 людей отримали поранення через атаку БпЛА. Восьмеро із них госпіталізували медики.
Як писали Новини.LIVE, 8 липня у Києві дрон РФ впав біля газорозподільної станції. Внаслідок цього у Денснянському районі столиці були постраждалі.
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