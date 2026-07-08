Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Удар росіян по Києву: загинули троє людей

Удар росіян по Києву: загинули троє людей

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 17:08
Обстріл Києва 8 липня — в столиці загинули троє людей
Рятувальники ліквідують пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська вдень 8 липня атакували Київ ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки в столиці загинули троє людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Наслідки удару по Києву 8 липня

Кличко розповів, що за даними медиків, внаслідок обстрілів загинули троє мешканців столиці.

null
Скриншот допису Віталія Кличка

Водночас ще 10 людей отримали поранення через атаку БпЛА. Восьмеро із них госпіталізували медики. 

null
Скриншот допису Віталія Кличка

Як писали Новини.LIVE, 8 липня у Києві дрон РФ впав біля газорозподільної станції. Внаслідок цього у Денснянському районі столиці були постраждалі. 

Читайте також:

Водночас росіяни також атакували Київ вночі. Ворог спрямував на місто балістичні ракети. Внаслідок цього загинула жінка. 

Київ обстріли жертви
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації