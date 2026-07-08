Обстріл Києва 8 липня — в столиці загинули троє людей

Рятувальники ліквідують пожежу після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська вдень 8 липня атакували Київ ударними дронами. Внаслідок ворожої атаки в столиці загинули троє людей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Наслідки удару по Києву 8 липня

Кличко розповів, що за даними медиків, внаслідок обстрілів загинули троє мешканців столиці.

Скриншот допису Віталія Кличка

Водночас ще 10 людей отримали поранення через атаку БпЛА. Восьмеро із них госпіталізували медики.

Скриншот допису Віталія Кличка

Як писали Новини.LIVE, 8 липня у Києві дрон РФ впав біля газорозподільної станції. Внаслідок цього у Денснянському районі столиці були постраждалі.

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