Внаслідок атаки РФ на Київ 8 липня кількість жертв зросла до двох осіб

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київ 8 липня 2026 року. Фото: ДСНС

У середу, 8 липня, російські війська безпілотниками атакували Київ. Лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожого удару кількість жертв продовжує зростати, вже відомо про двох загиблих.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

Удар РФ по Києву: кількість загиблих зросла

Сьогодні, 8 липня, російські окупанти дронами атакували Київ. Жителі столиці чули потужні вибухи, також виднілися задимлення.

Внаслідок дронової атаки РФ на столицю поранено щонайменше 6 людей. Кількість жертв продовжує зростати, вже відомо про двох загиблих.

"Рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Таким чином, кількість жертв російської дронової атаки зросла до двох", — повідомив Ткаченко.

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Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що 8 липня у Деснянському районі Києва російський ударний дрон впав і вибухнув поблизу газорозподільної станції. Внаслідок атаки є постраждалі. Крім того, після нічного обстрілу столиці рятувальники виявили тіло загиблої жінки під час ліквідації пожежі в нежитловій будівлі.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 8 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок ударів у Деснянському та Святошинському районах спалахнули пожежі в складських і нежитлових будівлях.