Теплопостачання в Києві — працівники працюють по 14 годин

Працюють по 14 годин — як працівники УЗ повертають киянам тепло
У Києві є сотні будинків, які досі залишаються без теплопостачання. Працівники "Укрзалізниці" вже тиждень працюють по 12-14 годин, аби повернути в помешкання киянам тепло.
Про це розповів працівник УЗ Олександр у коментарі Новини.LIVE.
Яка ситуація з теплопостачанням у Києві
Олександр розповів, що він разом з бригадою вже тиждень працює в одному із будинків у Солом'янському районі. Робочий день триває по 12-14 годин і деколи тіло втомлюється постійно бути на холоді.
"Нам повідомили, що тут все замерзло. Ми приїхали, перевірили, нам показали — почали гріти, а вся труба згнила і лід з неї виходить. Ми замінили цей кусок, зварюємо і запускаємо будинок", — поділився працівник УЗ.
За його словами, люди часто підтримують їх та пригощають кавою або чаєм і це дуже морально підбадьорює.
"Люди підігрівають. Дякуємо їм дуже, хто чай принесе, хто каву. Так і з людьми працюємо: і ми в теплі, і вони з теплом будуть", — зазначив чоловік.
Нагадаємо, на Троєщині в Києві розгорнули намети, де можна поїсти та зарядитися. Менш ніж за добу після відкриття пункти обігріву уже встигли прийняти близько 500 людей.
Також відомо, що з Києва виїхали до 600 тисяч людей. Через це комунальні служби скаржаться на труднощі під час ліквідації аварій.
