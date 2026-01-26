Відео
Україна
Працюють по 14 годин — як працівники УЗ повертають киянам тепло

Працюють по 14 годин — як працівники УЗ повертають киянам тепло

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 16:16
Теплопостачання в Києві — працівники працюють по 14 годин
Працівники УЗ повертають тепло киянам. Фото: Новини.LIVE

У Києві є сотні будинків, які досі залишаються без теплопостачання. Працівники "Укрзалізниці" вже тиждень працюють по 12-14 годин, аби повернути в помешкання киянам тепло.

Про це розповів працівник УЗ Олександр у коментарі Новини.LIVE

Читайте також:

Яка ситуація з теплопостачанням у Києві

Олександр розповів, що він разом з бригадою вже тиждень працює в одному із будинків у Солом'янському районі. Робочий день триває по 12-14 годин і деколи тіло втомлюється постійно бути на холоді. 

"Нам повідомили, що тут все замерзло. Ми приїхали, перевірили, нам показали — почали гріти, а вся труба згнила і лід з неї виходить. Ми замінили цей кусок, зварюємо і запускаємо будинок", — поділився працівник УЗ.  

Ситуація з теплопостачанням у Києві 26 січня
Працівник проводить ремонтні роботи. Фото: Новини.LIVE
Ситуація з теплопостачанням у Києві
Ремонтні роботи у Солом'янському районі Києва. Фото: Новини.LIVE 
Працівники УЗ повертають тепло киянам
Інвентар для ремонтних робіт. Фото: Новини.LIVE
Повернення тепла киянам
Повернення тепла у будинки Києва. Фото: Новини.LIVE
Як працівники УЗ повертають киянам тепло
Бригада працівників, яка повертає тепло киянам. Фото: Новини.LIVE
Повернення теплопостачання в Київ
Будинок, де проводять ремонтні роботи. Фото: Новини.LIVE

За його словами, люди часто підтримують їх та пригощають кавою або чаєм і це дуже морально підбадьорює.

"Люди підігрівають. Дякуємо їм дуже, хто чай принесе, хто каву. Так і з людьми працюємо: і ми в теплі, і вони з теплом будуть", — зазначив чоловік. 

Нагадаємо, на Троєщині в Києві розгорнули намети, де можна поїсти та зарядитися. Менш ніж за добу після відкриття пункти обігріву уже встигли прийняти близько 500 людей.

Також відомо, що з Києва виїхали до 600 тисяч людей. Через це комунальні служби скаржаться на труднощі під час ліквідації аварій.

Київ ремонт Укрзалізниця обстріли теплопостачання
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
