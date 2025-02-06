У Києві викрили схему із заволодіння землею та передачею під забудову

Працівники НАБУ. Ілюстративне фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели масштабну операцію "Чисте місто" у Києві. Правоохоронці викрили та припинили діяльність організації на чолі з колишнім депутатом Київської міської ради.

Про це повідомила пресслужба НАБУ в Telegram у четвер, 6 лютого.

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Схема із заволодіння землею

У НАБУ уточнили, що один з ключових напрямів діяльності організації — заволодіння цінною землею у Києві під забудову та взяття під повний контроль процедури ухвалення рішень про надання прав на землю.

Правоохоронці повідомили про підозри:

ексдепутату Київської міської ради, який був керівником злочинної організації;

заступнику голови КМДА;

голові та члену постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин;

чинним депутатам КМР;

першому заступнику та заступнику директора комунальних підприємств;

чотирьом іншим особам.

Вручення підозри. Фото: НАБУ

Було затримано семеро учасників злочинної організації. Відомо, що схема полягала у пошуку цінних ділянок та реєстрації права власності на неіснуючі споруди, які нібито там розташовані. Далі до міськради подавали заяву про надання їм права власності на землю для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Депутати КМР та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували гроші та об’єкти нерухомості.

"Водночас ухвалення таких рішень перебувало під повним контролем учасників злочинної організації: "потрібні" особи отримували права на землю, а решта стикалась зі штучними перешкодами та мусила звертатись до учасників злочинної організації по допомогу", — зауважили в НАБУ.

Вручення підозри. Фото: НАБУ

Керівник схеми мав вплив на процеси всередині КМР та КМДА та питання "вирішувались" за участю міських топпосадовців та інших впливових осіб. Для приховування діяльності учасники використовували спеціальні термінали мобільного зв’язку, псевдоніми, контрспостереження та інші дії.

Таким чином, протягом 2023-2024 років з громади Києва незаконно передали у приватну власність землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень. А правоохоронці запобігли заволодінню ще шістьма ділянками загальною вартістю 83,7 мільйона гривень.

Вручення підозри. Фото: НАБУ

Крім того, викрито спробу змусити приватне підприємство припинити законну діяльність з торгівлі та надання в оренду торгівельних приміщень в одному з районів. Таким чином, організація хотіла заволодіти територією для подальшої забудови земельної ділянки.

Також зафіксовано пропозицію неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч доларів члену земельної комісії та депутатці КМР.

Скриншот допису

Скриншот допису

Скриншот допису

Раніше столична прокуратура повідомила про викриття колишнього гендиректора КП "Плесо" на завданні збитків місту на майже 200 тисяч гривень.

Також ДБР викрило схему на понад 101 мільйон гривень. Учасники завищували ціни на паливну деревину для української армії.