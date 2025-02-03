Озеро "Голубе" на Виноградарі розчистили зі збитками — ексочільник КП "Плесо" постане перед судом

Озеро "Голубе" у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві під час розчищення озера "Голубе" на Виноградарі було завдано збитків у майже 200 тис. гривень. Перед судом постане колишній генеральний директор КП "Плесо".

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури у понеділок, 3 лютого.

Читайте також:

Деталі справи

За інформацією прокуратури, у грудні 2019 року чиновник, змовившись із директором підрядної компанії, уклав договір на виконання робіт на озері "Голубе" (ставок "Блакитний") у Подільському районі Києва. Попри те, що роботи були виконані не в повному обсязі, підозрюваний та керівник компанії підписали акти приймання, підтвердивши завершення всіх робіт.

"Відповідно до висновку експертизи, частково не виконано улаштування у будівлі поливної насосної станції, утеплення, штукатурення та фарбування, а також завищено витрати на оплату праці робітників. З урахуванням висновків судової економічної експертизи, розмір збитків становить близько 200 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці додали, що до суду було скеровано обвинувальний акт щодо колишнього генерального директора КП "Плесо" за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб.

В прокуратурі підкреслили, що раніше цьому експосадовцю було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини висушення та обміління іншого озера — Синє.

Раніше КП "Плесо" оголосило тендер майже на 96 мільйонів гривень для розчищення озера Синє в Києві. Планується відновлення екосистеми водойми та покращення її екологічного стану.

Також ми писали, що у Києві на Оболоні невідомі скинули нафтопродукти в озеро Кирилівське. Правоохоронці розпочали слідчі дії щодо факту забруднення водойми.