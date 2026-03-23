Можливого причетного до теракту в Бучі завербували через гру

Правоохоронці на місці вчинення теракту у Бучі.

У Нацполіції заявили, що підозрюваного у вчиненні теракту в Бучанському районі завербували через комп'ютерну гру. Йому обіцяли 25 тисяч гривень за виконання завдання.

Про це повідомили у Нацполіції, передає журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Як зазначили у поліції, близько 05:35 правоохоронці отримали повідомлення від жительки Бучі про вибух. Внаслідок цього було вибито вікна та пошкоджено фасад будівлі.

На місце прибули співробітники поліції, ДСНС, СБУ та вибухотехнічна служба поліції Київської області. Місцевих попередили про можливу загрозу. Через деякий час під час того, як на місці працювали правоохоронці, пролунав повторний вибух. Через це постраждали двоє поліцейських.

"На сьогодні їхньому життю нічого не загрожує", — зазначили у поліції.

Протягом кількох годин поліцейські разом зі співробітниками СБУ затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у причетності до теракту. Йдеться про 21-річного жителя Бучі. Він проживає неподалік від місця злочину.

Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії щодо скоєння злочину.

Теракт у Бучі

Перший вибух в Бучі прогримів вранці 23 березня біля багатоквартирного житлового будинку. У поліції заявили про вчинення теракту. Через інцидент постраждали двоє правоохоронців.

Місцевий мешканець розповів, що сталося в Бучі. За його словами, після того, як приїхали правоохоронці, пролунав повторний вибух. Чоловік додав, що навколо утворилася значна вирва.

У поліції додали, що другий вибух був розрахований на те, аби вбити людей, які опинилися б на місці після першого підриву. Правоохоронці додали, що бомба була начинена болтами та гайками.