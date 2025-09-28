Відео
Україна
Головна Київ В U-Cycle розповіли, як можна зменшити смертність на дорогах

В U-Cycle розповіли, як можна зменшити смертність на дорогах

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 21:31
Владислав Панченко розповів, як зменшити смертність у ДТП
ДТП у Києві. Фото: Нацполіція

Варшава знизила смертність на дорогах завдяки аудиту пішохідних переходів. А у Києві застаріла система фіксації ДТП та обмежена видимість на переходах робить безпеку менш ефективною.

Про це заявив член Ради U-Cycle Владислав Панченко в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

 

Основні заходи, які допоможуть зменшити смертність у ДТП

Панченко зауважив, що у Варшаві для підвищення безпеки застосовують сучасну систему фіксації ДТП за GPS та визначають місця концентрації аварій.

"Основні заходи, які допомогли місту зменшити смертність: повний аудит пішохідних переходів, впровадження "активних" переходів із датчиками руху та усунення перешкод огляду водіїв", — розповів він.

У Києві, за його словами, ситуація з безпекою на дорогах у гіршому стані.

Панченко вважає, що кошти, витрачені на великі розв’язки, можна було б ефективніше використати на комплексні заходи безпеки, що реально знижують кількість ДТП і смертельних випадків.

Нагадаємо, Панченко також назвав кількість загиблих у ДТП в Києві з початку року.

А депутат Київради повідомив, хто відповідальний за масові ДТП у столиці.

ДТП Київ авто Варшава пішоходи
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
