Владислав Панченко розповів, як зменшити смертність у ДТП

Варшава знизила смертність на дорогах завдяки аудиту пішохідних переходів. А у Києві застаріла система фіксації ДТП та обмежена видимість на переходах робить безпеку менш ефективною.

Про це заявив член Ради U-Cycle Владислав Панченко в ефірі "Київського часу".

Основні заходи, які допоможуть зменшити смертність у ДТП

Панченко зауважив, що у Варшаві для підвищення безпеки застосовують сучасну систему фіксації ДТП за GPS та визначають місця концентрації аварій.

"Основні заходи, які допомогли місту зменшити смертність: повний аудит пішохідних переходів, впровадження "активних" переходів із датчиками руху та усунення перешкод огляду водіїв", — розповів він.

У Києві, за його словами, ситуація з безпекою на дорогах у гіршому стані.

Панченко вважає, що кошти, витрачені на великі розв’язки, можна було б ефективніше використати на комплексні заходи безпеки, що реально знижують кількість ДТП і смертельних випадків.

