Владислав Панченко розповів, як зменшити смертність у ДТП

В U-Cycle розповіли, як можна зменшити смертність на дорогах
Варшава знизила смертність на дорогах завдяки аудиту пішохідних переходів. А у Києві застаріла система фіксації ДТП та обмежена видимість на переходах робить безпеку менш ефективною.
Про це заявив член Ради U-Cycle Владислав Панченко в ефірі "Київського часу".
Основні заходи, які допоможуть зменшити смертність у ДТП
Панченко зауважив, що у Варшаві для підвищення безпеки застосовують сучасну систему фіксації ДТП за GPS та визначають місця концентрації аварій.
"Основні заходи, які допомогли місту зменшити смертність: повний аудит пішохідних переходів, впровадження "активних" переходів із датчиками руху та усунення перешкод огляду водіїв", — розповів він.
У Києві, за його словами, ситуація з безпекою на дорогах у гіршому стані.
Панченко вважає, що кошти, витрачені на великі розв’язки, можна було б ефективніше використати на комплексні заходи безпеки, що реально знижують кількість ДТП і смертельних випадків.
