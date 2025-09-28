Видео
В U-Cycle рассказали, как можно уменьшить смертность на дорогах

В U-Cycle рассказали, как можно уменьшить смертность на дорогах

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 21:31
Владислав Панченко рассказал, как уменьшить смертность в ДТП
ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

Варшава снизила смертность на дорогах благодаря аудиту пешеходных переходов. А в Киеве устаревшая система фиксации ДТП и ограниченная видимость на переходах делает безопасность менее эффективной.

Об этом заявил член Совета U-Cycle Владислав Панченко в эфире "Киевского времени".

Читайте также:

 

Основные меры, которые помогут уменьшить смертность в ДТП

Панченко отметил, что в Варшаве для повышения безопасности применяют современную систему фиксации ДТП по GPS и определяют места концентрации аварий.

"Основные меры, которые помогли городу уменьшить смертность: полный аудит пешеходных переходов, внедрение "активных" переходов с датчиками движения и устранение препятствий обзора водителей", — рассказал он.

В Киеве, по его словам, ситуация с безопасностью на дорогах в худшем состоянии.

Панченко считает, что средства, потраченные на крупные развязки, можно было бы эффективнее использовать на комплексные меры безопасности, реально снижающие количество ДТП и смертельных случаев.

Напомним, Панченко также назвал количество погибших в ДТП в Киеве с начала года.

А депутат Киевсовета сообщил, кто ответственен за массовые ДТП в столице.

ДТП Киев авто Варшава пешеходы
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
