Владислав Панченко рассказал, как уменьшить смертность в ДТП

Варшава снизила смертность на дорогах благодаря аудиту пешеходных переходов. А в Киеве устаревшая система фиксации ДТП и ограниченная видимость на переходах делает безопасность менее эффективной.

Об этом заявил член Совета U-Cycle Владислав Панченко в эфире "Киевского времени".

Основные меры, которые помогут уменьшить смертность в ДТП

Панченко отметил, что в Варшаве для повышения безопасности применяют современную систему фиксации ДТП по GPS и определяют места концентрации аварий.

"Основные меры, которые помогли городу уменьшить смертность: полный аудит пешеходных переходов, внедрение "активных" переходов с датчиками движения и устранение препятствий обзора водителей", — рассказал он.

В Киеве, по его словам, ситуация с безопасностью на дорогах в худшем состоянии.

Панченко считает, что средства, потраченные на крупные развязки, можно было бы эффективнее использовать на комплексные меры безопасности, реально снижающие количество ДТП и смертельных случаев.

