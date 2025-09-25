ДТП у Києві — хто відповідальний за масові аварії

ДТП у Києві. Фото: Нацполіція

Останнім часом у Києві значно зросла кількість аварій. Відповідальність збільшення дорожньо-транспортних пригод в столиці лежить на міській владі.

Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу".

Хто відповідальний за масові ДТП у Києві

Вітренко наголосив, що саме міська влада відповідальна за велику кількість ДТП у Києві, адже вона не впоралась з організацією транспортного руху. За його словами, в місті бракує елементарного.

"У нас транспортний рух унікальний, але ніхто нічого не робить для того, щоб завести сюди розумні світлофори, зробити велоінфраструктуру, вгамувати електричні самокати та регламентувати роботу", — сказав депутат.

За його словами, натомість щороку витрачаються мільярди гривень з бюджету лише на будівництво нових доріг у бік окремих житлових масивів.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент Автомобільної федерації України заявив, що причиною усіх аварій у Києві є перевищення швидкості.

Водночас експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов повідомив, що за рік у Києві внаслідок ДТП помирає понад 100 людей. Водночас у Варшаві такі показники у 5 разів менші.