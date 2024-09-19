У Києві священник УПЦ МП поширював фейки про війну — йому оголосили підозру

Священник УПЦ МП. Фото: Depositphotos

У Києві священнику одного з монастирів Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) повідомили про підозру. Він виправдовував війну Росії проти України.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у четвер, 19 вересня.

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За даними спецслужби, йдеться про архімандрита одного із чоловічих монастирів у Києві.

"Клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі", — йдеться у повідомленні.

Священник УПЦ МП отримав підозру. Фото: СБУ

СБУ знайшла докази роботи на Росію. Фото: СБУ 1 / 2

Зазначається, що під час обшуків за місцем перебування фігуранта у приміщеннях монастиря виявлено докази його діяльності на користь Росії.

"Фігуранту повідомили про підозру за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників", — додали в СБУ.

Там наголосили, що чоловікові загрожує п'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.