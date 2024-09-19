У Києві священник УПЦ МП поширював фейки про війну — йому оголосили підозру

Виправдовував російську війну — у Києві священнику УПЦ МП повідомили про підозру
У Києві священнику одного з монастирів Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) повідомили про підозру. Він виправдовував війну Росії проти України.
Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у четвер, 19 вересня.
Священник УПЦ МП поширював російські фейки
За даними спецслужби, йдеться про архімандрита одного із чоловічих монастирів у Києві.
"Клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі", — йдеться у повідомленні.
-
Священник УПЦ МП отримав підозру. Фото: СБУ
-
СБУ знайшла докази роботи на Росію. Фото: СБУ
Зазначається, що під час обшуків за місцем перебування фігуранта у приміщеннях монастиря виявлено докази його діяльності на користь Росії.
"Фігуранту повідомили про підозру за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників", — додали в СБУ.
Там наголосили, що чоловікові загрожує п'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте Новини.LIVE!