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Виправдовував російську війну — у Києві священнику УПЦ МП повідомили про підозру

19 вересня 2024 14:07
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Києві священник УПЦ МП поширював фейки про війну — йому оголосили підозру
Священник УПЦ МП. Фото: Depositphotos
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Києві священнику одного з монастирів Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) повідомили про підозру. Він виправдовував війну Росії проти України.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у четвер, 19 вересня.

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За даними спецслужби, йдеться про архімандрита одного із чоловічих монастирів у Києві.

"Клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі", — йдеться у повідомленні.

  • Виправдовував російську війну — у Києві священнику УПЦ МП повідомили про підозру - фото 1
    Священник УПЦ МП отримав підозру. Фото: СБУ
  • Виправдовував російську війну — у Києві священнику УПЦ МП повідомили про підозру - фото 2
    СБУ знайшла докази роботи на Росію. Фото: СБУ
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Зазначається, що під час обшуків за місцем перебування фігуранта у приміщеннях монастиря виявлено докази його діяльності на користь Росії.

"Фігуранту повідомили про підозру за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників", — додали в СБУ.

Там наголосили, що чоловікові загрожує п'ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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