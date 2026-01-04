Відео
Вибух авто у Києві — інцидент кваліфікували як теракт

Вибух авто у Києві — інцидент кваліфікували як теракт

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 13:21
Вибух автомобіля у Києві 4 січня — зʼявилися перші подробиці інциденту
Вибух авто в Києві 4 січня. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві кваліфікували вибух автомобіля на Оболоні як теракт. Наразі розпочато досудове розслідування. Відомо, що внаслідок інциденту поранений військовий.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у неділю, 4 січня.

Читайте також:

Вибух автомобіля у Києві 4 січня

У прокуратурі розповіли, що у дворі будинку по вулиці Героїв Дніпра під час відкриття багажника авто пролунав вибух. Внаслідок цього осколкові поранення отримав військовий, а жінка, яка знаходилася поруч, не постраждала.

Вибух автомобіля у Києві 4 січня
Пошкоджений автомобіль. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 КК України — терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоровʼя людей", — йдеться у повідомленні.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Оболоні 4 січня зафіксували вибух позашляховика. У мережі показали перші кадри.

А 26 грудня у Подільському районі Києва вибухнув пасажирський автобус. На місці працювали екстрені служби.

теракт Київ вибух прокуратура автомобіль поранення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
