Вибух автомобіля у Києві 4 січня — зʼявилися перші подробиці інциденту

Вибух авто в Києві 4 січня. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві кваліфікували вибух автомобіля на Оболоні як теракт. Наразі розпочато досудове розслідування. Відомо, що внаслідок інциденту поранений військовий.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у неділю, 4 січня.

Вибух автомобіля у Києві 4 січня

У прокуратурі розповіли, що у дворі будинку по вулиці Героїв Дніпра під час відкриття багажника авто пролунав вибух. Внаслідок цього осколкові поранення отримав військовий, а жінка, яка знаходилася поруч, не постраждала.

Пошкоджений автомобіль. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 КК України — терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоровʼя людей", — йдеться у повідомленні.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

