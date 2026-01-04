Взрыв автомобиля в Киеве 4 января — появились первые подробности инцидента

Взрыв автомобиля в Киеве 4 января. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве квалифицировали взрыв автомобиля на Оболони как теракт. Сейчас начато досудебное расследование. Известно, что в результате инцидента ранен военный.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в воскресенье, 4 января.

В прокуратуре рассказали, что во дворе дома по улице Героев Днепра во время открытия багажника авто прогремел взрыв. В результате осколочные ранения получил военный, а женщина, которая находилась рядом, не пострадала.

Поврежденный автомобиль. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"По факту взрыва начато досудебное расследование по ч. 1. ст. 258 УК Украины — террористический акт, то есть совершение взрыва или других действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья людей", — говорится в сообщении.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

