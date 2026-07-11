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Головна Київ Вибух складів у Вишневому: Зеленський назвав перші висновки слідства

Вибух складів у Вишневому: Зеленський назвав перші висновки слідства

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 20:50
Зеленський прокоментував вибух складів у Вишневому та анонсував покарання винних
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав детальні доповіді щодо вибуху складів у Вишневому, де після російського ракетного удару виникла масштабна пожежа. За його словами, Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора вже встановили перші обставини трагедії.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Новина доповнюється...

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Автор:
Литвин Вікторія
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