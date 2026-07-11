Зеленський прокоментував вибух складів у Вишневому та анонсував покарання винних

Вибух складів у Вишневому: Зеленський назвав перші висновки слідства
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Дата публікації: 11 липня 2026 20:50
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав детальні доповіді щодо вибуху складів у Вишневому, де після російського ракетного удару виникла масштабна пожежа. За його словами, Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора вже встановили перші обставини трагедії.
Про це він повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
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