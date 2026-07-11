Зеленский прокомментировал взрыв складов в Вишневом и пообещал наказать виновных

Взрыв на складах в Вишневом: Зеленский озвучил первые выводы следствия
Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 20:50
Срочная новость
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил подробные доклады о взрыве складов в Вишневом, где после российского ракетного удара возник масштабный пожар. По его словам, Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора уже установили первые обстоятельства трагедии.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
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