У Святошинському районі Києва стався вибух у багатоповерхівці — що відомо

У Києві стався вибух у багатоповерхівці — що відомо
У Святошинському районі Києва 8 жовтня стався вибух у квартирі. На місці надзвичайної події працюють екстрені служби.
Про це повідомили у поліції Києва.
У квартирі багатоповерхівки у Києві стався вибух
Увечері 8 жовтня у Святошинському районі столиці стався вибух у житловому будинку. За попередньою інформацією, подія сталася близько 18:30 в одній із квартир багатоповерхівки.
Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна отримала поранення. На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, фахівці столичного главку, вибухотехніки та інші екстрені служби.
Правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини вибуху, зокрема його причини та походження вибухового пристрою.
