У Святошинському районі Києва стався вибух у багатоповерхівці — що відомо

Багатоповерхівка, в якій стався вибух. Фото: кадр з відео

У Святошинському районі Києва 8 жовтня стався вибух у квартирі. На місці надзвичайної події працюють екстрені служби.

Про це повідомили у поліції Києва.

Реклама

Читайте також:

У квартирі багатоповерхівки у Києві стався вибух

Увечері 8 жовтня у Святошинському районі столиці стався вибух у житловому будинку. За попередньою інформацією, подія сталася близько 18:30 в одній із квартир багатоповерхівки.

Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна отримала поранення. На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, фахівці столичного главку, вибухотехніки та інші екстрені служби.

Правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини вибуху, зокрема його причини та походження вибухового пристрою.

Нагадаємо, у Києві сталася аварія на водогоні, через що довелося перекрити рух в декількох районах столиці.

А також ми повідомляли, що у столиці чоловік кинув бойову гранату в салон автобуса — йому загрожує ув'язнення.